短信激活阿迪达斯账户的方法，如何成功激活账户

短信激活阿迪达斯账户如何才能成功呢？成为了阿迪达斯的会员之后，就可以享受到会员的一些待遇，因此很多喜欢阿迪达斯这个品牌的用户，都会去注册该品牌的会员。拥有了会员之后，直接在官方网站就可以购买产品，但很多用户并不清楚该如何注册，接下来就让我们详细的了解一下短信激活阿迪达斯账户的方法是什么？

短信激活阿迪达斯账户的方法是什么

短信激活阿迪达斯账户简单来讲就是直接利用手机号来注册阿迪达斯的账户。要知道阿迪达斯的账号注册之后是需要验证手机号才能正常使用，但是很多国内用户在注册的时候会发现验证手机号这一环节，经常出现失败的情况。究竟如何才能够成功地利用短信激活阿迪达斯账户呢？

作为国外的品牌，注册阿迪达斯会员，最好是直接使用海外手机号前往海外网站进行注册，这样就可以享受到海外的一些优惠政策。短信激活阿迪达斯账户也可以直接使用海外虚拟号激活，能够解决注册时无法接收验证码或注册失败的问题。

短信激活阿迪达斯账户选择接码平台很重要

既然需要短信激活阿迪达斯账户，就可以使用接码平台来接收短信，老虎平台https://tiger-sms.com/cn就是一个非常不错的接码平台，专业性强、稳定性高。在全球任何地方都可以接收到任何项目的验证码，让你快速注册想要的项目，也可以成功的利用接收到的短信激活阿迪达斯账户。

短信激活阿迪达斯账户，老虎平台获取短信的方式

利用老虎平台获取短信激活阿迪达斯账户的方式特别简单，只需要三步，即可成功解决。

短信激活阿迪达斯账户第一步：注册账号

点击网址：https://tiger-sms.com/cn进入到老虎平台的网站，随后点击右上角更改语言显示为中文即可。

点击页面右上角的【注册账号】，进入到注册的页面。

在注册页面根据提示输入相关的用户信息，比如说登录平台的账号和密码、验证账号的邮箱等等，输入完成后就完成了注册的步骤。

短信激活阿迪达斯账户第二步：充值

进入到充值页面，可以看到多种支付方式，点击自己常用的支付方式后再次点击【购买卡密】即执行充值操作。

在发卡网中，选择需要购买的商品后，再次点击一下方的【立即支付】来完成支付即可。

在订单页面查看卡密并复制。

在老虎平台的充值页面，找到输入卡密的位置后，将复制的卡密输入并点击【确定】完成充值。

短信激活阿迪达斯账户第三步：接收项目验证码

在购买虚拟号的页面，项目选择Adidas，根据自己的需求选择国家后就可以获取虚拟号。 前往阿迪萨斯的网站进行注册，在输入手机号的页面将购买的虚拟号输入，即可获取验证码。

在老虎平台中查看验证码并复制，将其粘贴到对应位置进行验证，即可使用短信激活阿迪达斯账户。

以上就是利用短信激活阿迪达斯账户的详细操作步骤，还处于无法成功激活账户状态的小伙伴，赶紧尝试一下吧。