国内注册Nike账号，具体的方法教程讲解

国内注册Nike账号，使用老虎接码平台https://tiger-sms.com/cn 轻松完成。Nike作为运动行业的领军品牌，一直以来都吸引着大量国内外用户的关注，其依靠优质的产品以及强大的影响力，在市场中占据了一席之地。很多用户更是纷纷的Nike进行注册，以成为该品牌的会员，享受更多的福利。

部分小伙伴可能并不清楚国内注册Nike账号的方式，接下来就为大家分享一下国内注册Nike账号的详细步骤，感兴趣的小伙伴可以了解一下哦。

国内注册Nike账号手机号必不可少

其实无论注册任何平台的账号，手机号都是必备的材料，通过手机号接收验证码，才能成功的注册该平台账号，而在国内注册Nike账号也是一样，需要先准备一个可以正常接收验证码的手机号才能成功注册。

利用老虎接码平台接收验证码在国内注册Nike账号

如果自己的手机号无法成功在国内注册Nike账号，也可以利用虚拟号码来接收验证码进行注册。比如说老虎接码平台，就是一个比较专业的方式，安全性也有保障。其操作方式也非常简单，具体步骤如下：

点击https://tiger-sms.com/cn进入到老虎接码平台。 在页面中，我们可以清楚的了解到老虎接码平台的具体情况，而在【选择服务】的位置输入【Nike】，在右侧即可选择一个国家，这可以清楚的查看到每一个国家的虚拟号码价格。想要购买，就需要在该平台注册。

点击页面上方的【注册】按钮即可进入到注册页面，这里需要输入登录账号、电子邮件以及密码等等，联系方式根据自己的情况填写，点击下方的【注册】即可

注册完成系统会自动进入到【我的账户】页面，在这里点击左侧的【充值余额】，根据页面的提示，选择一个合适的充值方式对账户进行充值。 在【购买号码】的页面中，就可以选择一个国家的号码购买了，完成获取虚拟号的步骤，就可以前往nike官方完成国内注册Nike账号。

二、前往nike官方完成国内注册Nike账号

成功获取手机号之后，即可前往nike官方完成国内注册Nike账号，具体操作步骤如下：

在浏览器中输入：nike，点击官方网站进入即可。 在官方网站的页面中点击【注册登录】，进入到注册账号的页面，这里需要填写相关信息。 输入刚刚在了老虎接码平台获得的手机号，并选择正确的国家，点击下方的获取验证码选项，老虎接码平台的订单页面就可以接收到验证码，前往老虎接码平台查看并复制粘贴到对应位置即可。 点击完成之后，根据提示输入相应的信息，就可以成功在国内注册Nike账号。

总体来讲，国内注册Nike账号的方式非常简单，前提需要获得一个可以接收验证码的国外手机号。而老虎接码平台是一个不错的选择，它可以接收全球各地的虚拟在线号码短信，且稳定性非常强，接收验证码的速度和普通SIM卡一样，时刻满足用户需求。