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国内注册Nike账号

内容

国内注册Nike账号手机号必不可少

二、前往nike官方完成国内注册Nike账号

国内注册Nike账号
国内注册Nike账号，具体的方法教程讲解

国内注册Nike账号，使用老虎接码平台https://tiger-sms.com/cn 轻松完成。Nike作为运动行业的领军品牌，一直以来都吸引着大量国内外用户的关注，其依靠优质的产品以及强大的影响力，在市场中占据了一席之地。很多用户更是纷纷的Nike进行注册，以成为该品牌的会员，享受更多的福利。


部分小伙伴可能并不清楚国内注册Nike账号的方式，接下来就为大家分享一下国内注册Nike账号的详细步骤，感兴趣的小伙伴可以了解一下哦。


国内注册Nike账号手机号必不可少


其实无论注册任何平台的账号，手机号都是必备的材料，通过手机号接收验证码，才能成功的注册该平台账号，而在国内注册Nike账号也是一样，需要先准备一个可以正常接收验证码的手机号才能成功注册。


  1. 利用老虎接码平台接收验证码在国内注册Nike账号


如果自己的手机号无法成功在国内注册Nike账号，也可以利用虚拟号码来接收验证码进行注册。比如说老虎接码平台，就是一个比较专业的方式，安全性也有保障。其操作方式也非常简单，具体步骤如下：


  1. 点击https://tiger-sms.com/cn进入到老虎接码平台。

  2. 在页面中，我们可以清楚的了解到老虎接码平台的具体情况，而在【选择服务】的位置输入【Nike】，在右侧即可选择一个国家，这可以清楚的查看到每一个国家的虚拟号码价格。想要购买，就需要在该平台注册。

  1. 点击页面上方的【注册】按钮即可进入到注册页面，这里需要输入登录账号、电子邮件以及密码等等，联系方式根据自己的情况填写，点击下方的【注册】即可

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  1. 注册完成系统会自动进入到【我的账户】页面，在这里点击左侧的【充值余额】，根据页面的提示，选择一个合适的充值方式对账户进行充值。

  2. 在【购买号码】的页面中，就可以选择一个国家的号码购买了，完成获取虚拟号的步骤，就可以前往nike官方完成国内注册Nike账号


二、前往nike官方完成国内注册Nike账号


成功获取手机号之后，即可前往nike官方完成国内注册Nike账号，具体操作步骤如下：


  1. 在浏览器中输入：nike，点击官方网站进入即可。

  2. 在官方网站的页面中点击【注册登录】，进入到注册账号的页面，这里需要填写相关信息。

  3. 输入刚刚在了老虎接码平台获得的手机号，并选择正确的国家，点击下方的获取验证码选项，老虎接码平台的订单页面就可以接收到验证码，前往老虎接码平台查看并复制粘贴到对应位置即可。

  4. 点击完成之后，根据提示输入相应的信息，就可以成功在国内注册Nike账号


总体来讲，国内注册Nike账号的方式非常简单，前提需要获得一个可以接收验证码的国外手机号。而老虎接码平台是一个不错的选择，它可以接收全球各地的虚拟在线号码短信，且稳定性非常强，接收验证码的速度和普通SIM卡一样，时刻满足用户需求。
德米特里·彼得罗夫
作者: 德米特里·彼得罗夫

他探索最新的数字营销策略，专注于社交媒体趋势和消费者行为分析。他富有洞察力的报道帮助营销专业人士在快速发展的行业中保持领先地位。