Quectel M35：为下一代通信带来无缝连接

在智能手机普及的时代，双卡和三卡插槽已成为常态，一个新的问题随之而来：如果你需要同时操作64张SIM卡呢？

介绍Quectel M35：一款开启新可能性的下一代GSM调制解调器。

为什么需要这么多SIM卡？

大量使用 SIM 卡是为了增加短信激活服务的收入。如果您决定通过 TIGER SMS 联盟计划创收，Quectel M35 调制解调器将是您忠实的合作伙伴。通过将该调制解调器与 GOIP 网关集成，您可以协调一组 SIM 卡，每张 SIM 卡都能主动接收短信，从而增加收入。该系统的亮点在于其可扩展性：随着网络中 SIM 卡数量的增加，潜在收入也会增加。

特点和优点：

1. 兼容四个频段的GSM/GPRS网络：

• GSM850MHz：北美、南美、澳大利亚、非洲部分地区

• EGSM900MHz：欧洲、亚洲、中东、非洲

• DCS1800MHz：欧洲、亚洲、澳大利亚

• PCS1900MHz：北美和南美

2. 通过以下技术确保快速可靠的数据传输：

• GPRS多时隙等级12(10)：这项技术使多个GPRS时隙可以同时利用，增强了数据传输通道的容。

• 多样化的GPRS编码方案：该调制解调器兼容一系列GPRS编码方案，根据当前网络条件提高数据传输效率。

3. 具备可靠性和韧性，使其非常适合需要持续和不间断通信的系统。

• 高质量组件：该调制解调器采用来自全球领先制造商的高科技组件。

• 严格测试：该调制解调器经过多级测试，保证其在各种条件下的功能正常。

• 过压保护：该调制解调器具有内置的过压保护，确保即使在不稳定的电力网中也能稳定运行。

• 广泛的工作温度范围：Quectel M35在极端温度下运行良好，其操作范围是从零下40°C到零上85°C。

4. 配备创新的节能功能：调制解调器在电力消耗最小的情况下高效运行，确保长时间使用而不影响性能。

• 延长工作时间：可以在单次电池充电下运行更长时间。

• 减少热量散发：产生的热量更少，延长使用寿命。

5. 体积小，兼容多种接口，能够轻松集成到各种设备和系统中。

• 安装简便：可以轻松放置在任何空间中。

• 优化能效：大大降低功耗，显著延长设备的操作寿命。

• 重量轻：该调制解调器不会增加设备的重量。

6. Quectel M35不仅仅是一个调制解调器，它是一个数字变色龙。这个小奇迹说着多种语言 - TCP/UDP、FTP和PPP协议 - 允许它在任何网络情况下无缝融入。

这意味着它有以下超能力：

• 多任务的传教士：需要传输数据吗？监督远程设备？M35可以处理各种工作。

• 网络忍者：防火墙和路由器？没问题。M35可以适应各种网络设备和应用程序，使其成为数字世界中的伪装大师。

• 技术精通的简单性：设置和管理M35非常简单。这就像有一个讲你语言的网络助手，消除了复杂配置的需要。

7. 它的强大之处在于它能够在ATM、售货机、支付终端和其他金融要塞中无缝运行。在这样的环境中，交易数据的安全可靠传输至关重要，而M35像专业人士一样处理这项任务：

• 安全性：配备了硬件和软件安全功能，保护交易数据免受盗窃和未经授权的访问。

• 可靠性：建立在高科技组件之上，并确保全天候不间断运行。

• 使用便捷：易于配置和管理。

Quectel M35调制解调器不仅仅是一个设备，而是新可能性和利润的关键。不要匆忙抛弃未使用的SIM卡！通过TIGER SMS联盟计划，它们可以成为您的 pass。我们的合作伙伴每月可赚取1000美元。

即使数量不多，也可以演变成稳定的收入流。使用的SIM卡数量越多，社交媒体账户注册的潜力就越高，随之而来的是您的收入提升。

成为合作伙伴的条件:

专用设备：SIM银行、GOIP或GSM调制解调器。如果对理想选择不确定，我们的专家随时准备提供指导。

SIM卡

配备稳定互联网连接的个人电脑或笔记本电脑。

购买Quectel M35的提示：

广受欢迎的Quectel M35版本（带64个端口）的价格在400至600美元之间变化。它可在多个平台上购买，包括AliExpress、阿里巴巴和中国制造。

为什么选择这些平台？

品种繁多：这些平台提供了来自不同供应商的广泛选择的Quectel M35版本。

价格竞争：评估不同平台的成本，以获得最有利的报价。

便利性：在线订购Quectel M35可以提供一种无忧的体验，送货上门。

购买建议:

• 比较价格。

• 仔细审查卖家反馈。

• 确认所选修改是否符合您的特定需求。