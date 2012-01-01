Vinted是一款什么软件？怎么在国内注册？

Vinted是欧洲主要的C2C二手服装在线平台之一，目前在美国和欧洲拥有网站和app，在法国和德国市场已然成为热门软件。平台会为会员提供二手的商品（服装、鞋履、配饰）来进行买卖。

Vinted既为用户提供利用旧物赚钱的手段，又让他们只需要花费零售价的小部分钱就能买到经典款式，卖衣服需要付佣金，发布商品时免费的。为了避免“二手”这个词汇，Vinted便声称自己是一个“pre-Loved”这是一种委婉的表达。其实用户对名称不是很在意，主要是可以出售自己不想要的商品，还能从中赚取一些费用，以此来降低衣物的贬值。

中国的商家看到这种软件，赚钱的心思肯定是跃跃欲试了，可以将国内的商品挂上去，可以吸引国外买家，这也是一种不可多得机会。但Vinted是一家国外网站，想挂上商品并售卖是需要一个国外手机号的。售卖国外手机号，国内是不允许的，怎么才能安全且性价比的获取国外手机号呢？下面我们来看一看吧！

国内想要登录Vinted软件的，可以在老虎平台上购买一个号码，这种平台就是用来接收验证码的，当你在平台上购买了国外手机号后，就可以直接登录Vinted，有了这样的平台可以说你想登录任何的国外软件都可以。

使用老虎接码平台TIGER SMS，免去设置密码、用不了个人手机号的麻烦，在接码平台上直接购买手机号，平台接收验证码就能登录了。老虎平台是一家国外的，拥有全球各地的手机号，每天超过10万个新号在线，随时随地接收验收验证码。关于购买号码的价格，在老虎平台上几块几毛就能买一个虚拟号码，并且接收的验证码也不会收费，在全球各范围内都是这样的，老虎平台确实是一家不错的平台。

看到这里的朋友，相信你对怎么注册Vinted是非常感兴趣的，那么小编可以告诉你怎么在老虎平台上注册。

打开老虎平台TIGER SMS，先切换到中文模式，找到注册选项，填写好用户信息后，注册老虎平台的账号。

在个人账户中找到充值，选择支付宝方式，跳转到第三方页面，选择一个充值金额，填写好联系方式后，支付成功后复制卡密，最后在老虎平台上输入卡密后就能到账了。

接着打开购买号码，先输入Vinted，点击搜索，一般结果都是各个国家的选项，选择任意国家，点击购买，后台就会显示手机号。

最后前往Vinted网站，输入购买的手机号，点击获取验证码，这一步需要前往老虎平台TIGER SMS的后台查看验证码，最后再填写到Vinted网站上，输入信息后就登录上了。