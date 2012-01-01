 Vinted是一款什么软件？怎么在国内注册？
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Vinted是一款什么软件？怎么在国内注册？

Vinted是一款什么软件？怎么在国内注册？

Vinted是欧洲主要的C2C二手服装在线平台之一，目前在美国和欧洲拥有网站和app，在法国和德国市场已然成为热门软件。平台会为会员提供二手的商品（服装、鞋履、配饰）来进行买卖。

 

Vinted既为用户提供利用旧物赚钱的手段，又让他们只需要花费零售价的小部分钱就能买到经典款式，卖衣服需要付佣金，发布商品时免费的。为了避免“二手”这个词汇，Vinted便声称自己是一个“pre-Loved”这是一种委婉的表达。其实用户对名称不是很在意，主要是可以出售自己不想要的商品，还能从中赚取一些费用，以此来降低衣物的贬值。

 

中国的商家看到这种软件，赚钱的心思肯定是跃跃欲试了，可以将国内的商品挂上去，可以吸引国外买家，这也是一种不可多得机会。但Vinted是一家国外网站，想挂上商品并售卖是需要一个国外手机号的。售卖国外手机号，国内是不允许的，怎么才能安全且性价比的获取国外手机号呢？下面我们来看一看吧！

 

 

国内想要登录Vinted软件的，可以在老虎平台上购买一个号码，这种平台就是用来接收验证码的，当你在平台上购买了国外手机号后，就可以直接登录Vinted，有了这样的平台可以说你想登录任何的国外软件都可以。

 

使用老虎接码平台TIGER SMS，免去设置密码、用不了个人手机号的麻烦，在接码平台上直接购买手机号，平台接收验证码就能登录了。老虎平台是一家国外的，拥有全球各地的手机号，每天超过10万个新号在线，随时随地接收验收验证码。关于购买号码的价格，在老虎平台上几块几毛就能买一个虚拟号码，并且接收的验证码也不会收费，在全球各范围内都是这样的，老虎平台确实是一家不错的平台。

 

 

 

看到这里的朋友，相信你对怎么注册Vinted是非常感兴趣的，那么小编可以告诉你怎么在老虎平台上注册。

 

打开老虎平台TIGER SMS，先切换到中文模式，找到注册选项，填写好用户信息后，注册老虎平台的账号。

 

 

在个人账户中找到充值，选择支付宝方式，跳转到第三方页面，选择一个充值金额，填写好联系方式后，支付成功后复制卡密，最后在老虎平台上输入卡密后就能到账了。

 

 

 

接着打开购买号码，先输入Vinted，点击搜索，一般结果都是各个国家的选项，选择任意国家，点击购买，后台就会显示手机号。

 

 

 

最后前往Vinted网站，输入购买的手机号，点击获取验证码，这一步需要前往老虎平台TIGER SMS的后台查看验证码，最后再填写到Vinted网站上，输入信息后就登录上了。

艾琳娜·库兹涅佐娃
作者: 艾琳娜·库兹涅佐娃

电子商务、电信和虚拟号码QA工程师，专注于自动化工具和测试方法。她的实用建议和评论对于寻求改进其工作流程的质量保证专家来说是无价的。