2024年怎么注册国际版STEAM

Steam，作为全球最大的畅玩游戏、讨论游戏的平台，但对于很多国内玩家来讲，如何创建Steam海外账户就成了最大的困扰。别担心，现在无需真实手机号就可以创建Steam账户了。接下来，我们就来讲解下具体方法。

第一步需要我们先获取一个虚拟电话号码，可能部分用户不清楚虚拟号码是什么，其实，它就是一个为特定项目而创建的临时手机号，通过这个临时手机号，用户无需个人电话验证，就可以轻松注册各种项目的账号。

虚拟号码的优势在于：

(1) 节省开支：如果我们购买一个国外的SIM卡，所需要的成本尤其高，特别是在国内的用户，更是如此，而虚拟号码购买，只需要在专业的接码平台即可完成，更加简单高效。

(2) 隐私保护：当你使用个人手机号注册Steam的时候，在某些情况下，个人信息也会随之曝光，而虚拟号能做到完全匿名注册，成功保护个人隐私。

(3) 创建多个账户：一个Steam账户可能无法满足个人需求，而通过虚拟号码替代验证方式，不仅可以成功创建多个账户，还无需手机注册方式，非常适合需要多账户的人群。

(4) 随意创建任何项目：利用虚拟号码，不仅可以完成海外steam注册，也可以根据自己的需要通过国外号码注册任意项目，包括国外社交平台。

如何获取虚拟号码购买呢？

虽说虚拟号码可以帮助我们完成海外Steam注册，但是不是有小伙伴好奇究竟如何获取号码？这里推荐大家通过TIGER SMS平台购买在线号码服务，它提供了在线号码服务，购买成功后，无需使用电话号码就可以完成Steam验证，轻松获得属于自己的Steam账号。下面是具体的操作步骤：

1. 需要前往TIGER SMS平台的官方网站。

2. 在页面的右上角点击“注册/登录”的按钮后，在新的页面填写个人邮件以及密码即可成功登陆。

3. 在充值的界面中，选择适合自己的充值方式向TIGER SMS充值资金，以方面后续购买虚拟号码。

4. 点击“购买号码”，在页面的项目位置输入“Steam”，根据需求选择一个国家，点击下方的“购买”，就可以获得一个国外手机号码来进行Steam注册了。

如何安全创建 Steam 账户呢？

只要购买成功虚拟号码，就可以这个号码完成接收验证码服务，从而轻松完成国际steam注册了。还不清楚怎么注册Steam的用户可以根据以下步骤操作：

1. 进入Steam的官方网站中，在页面中点击“创建账户”的选项。

2. 在新的页面中，根据提示输入电子邮件、居住国家等信息后，点击“确认”的按钮，随后设置用户名和密码。