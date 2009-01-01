怎么在国内做Shopee跨境电商？相信你看完这篇文章就知道怎么做了

Shopee中文简称虾皮，是新加坡的东海集团旗下的跨境电商平台，主要是把中国的产品卖到国外的，现已覆盖新加坡、马来西亚、菲律宾、泰国、越南、巴西、墨西哥、哥伦比亚、智利等十余个市场，在深圳、香港和上海设立了跨境业务的办公室。

Shopee不仅为中国的卖家打造了一站式跨境卖家解决方案，还提供了SLS物流服务、客服和支付保障等解决方案。你可以把这个平台理解为国内的淘宝，只不过这些产品是要售卖到国外的，可不要小看这个平台，目前外网访问该平台超1.978亿访问量，不输国内的其他购物软件。

怎么加入 Shopee 平台？

很多人早已经入驻了Shopee，并且将中国产品售卖到国外，不仅深受国外人的喜爱，而且还赚得盆满钵满，当然现在入驻也不迟。加入Shopee平台不需要额外的费用，只是需要准备流动资金和货物，当有海外买家购买物品时，那么需要确保提供可靠和高效的交付，交货时间请以最快的速度送到消费者的手上。

作为Shopee国际平台，物流服务只是提供的多种服务之一，海外客户查询将由Shopee的客户服务团队及时处理，不需要卖家自己组建服务团队，能够帮助你节省运营成本。在多种服务下，相信有很多朋友也想做跨境电商服务，货运并不是一个大问题，最大的问题便是入驻Shopee平台。

国内也只有上海、深圳和香港有办公处，很多人不想费这么大的麻烦，自己做也是可以的，那么需要准备手机号，有了手机号就可以注册Shopee，并且在平台上做跨境电商。想继续了解的朋友们，可以看看是怎么操作的。

为手机号发愁的小伙伴们，这次有解决办法了，这个办法就是购买虚拟电话号码，可以在正规专业的接码平台上购买。例如，老虎平台就是一家国外的接码平台，主要是让所有登录不上外网的朋友们，能够轻松登录任何软件和平台。接码平台就是购买一个手机号，主要是用来接收验证码的，有了验证码就可以登录Shopee平台，可以做更多的跨境业务。





想继续了解在老虎平台上购买电话号码的朋友，请一定要继续看，为您讲解详细地全教程！

第一步，先打开前往老虎平台，初次点击的页面都是英文，在右上角可以切换到中文。点击【注册】，可用邮箱或手机号来注册，想选择哪个都可以，注册之后，需要先给个人账号中充值。





第二步，点击【充值】，虽然是国外平台，但支付方式也是有支付宝的，支付成功后，记得复制页面的卡密，返回老虎平台后，在【卡密】的位置上输入，刷新过后，金额就以美元的汇率到账了。





第三步，点击【购买号码】，需要购买的事Shopee平台，那么就填写Shopee来搜索，搜索结果为众多国家，选择其中一个直接购买。

第四步，在网页中打开Shopee，点击注册，将在老虎平台上购买的手机号填入，点击【验证码】，再返回到老虎平台的后台中，查看验证码，复制粘贴后，就可以登录Shopee平台了。

Shopee作为一家领先的跨境电商平台，通过物流网络、安全快捷的收款方式、本地化的客服团队以及丰富的活动资源，为消费者提供了一个优质的商品平台，也为无数入驻的商家提供了源源不断的客流量，让跨境电商越做越好。