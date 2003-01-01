买海外商品，需要PayPal支付，怎么拥有 PayPal账户

PayPal是一家美国的跨国金融科技公司，这也是一种在线支付系统，用户可以将 PayPal账户与银行账户、信用卡或借记卡相连，通过在线转账完成支付。如果是商家，可以在实体店使用 PayPal卡读卡器火灾网站上启用 PayPal付款，这个钱会自动收入 PayPal账户中。

在商业模式中， PayPal能为企业提供多种支付解决方案，可以应对各国买家的支付问题，所以很多国内做跨境电商的，都会使用 PayPal支付方式。 PayPal在全球广泛使用，服务了超200个市场和100多种货币，方便跨国交易，这种支付方式，安全、保护用户隐私，采用加密技术和风险防控机制，同时知名度也高，受到众多用户和商家的信赖。

不少准备做跨境电商贸易的企业，都被 PayPal所限制，虽然在全球都能用，但在国内还是有限制的，用户必须身份验证，新用户会受到较多频繁的限制和审核。当收款多次后，可能会突然被限制，需要向 PayPal提供经营模式、产品信息等资料来解除限制，若账户风险过高，那么 PayPal就会阻止交易，既不能收款也不能付款，除了这些还有众多的账号和功能使用限制，所以国内商户需要面临更多的问题。

问题虽多，有更直接的解决办法，这种办法在全球都能适用。这个解决办法则是使用外国手机号，既然国内的手机号需要众多的限制，那么有了国外手机号问题自然就解决了。国内购买国外手机号的渠道不多，且还不知道靠谱不，价格也是重要的一方面。所以更多人选择了接码平台，平台提供手机号，登录只需要购买验证码，价格不高还安全。

接码平台很多人都不了解，我就以老虎平台向大家讲解吧！老虎平台是国外网站，平台项目高达几百款，不管是国内的还是国外的，都能在这里购买使用，同时你只需要付款验证码的金额即可，下面无偿分享给大家！





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有了账号，需要进行充值，找到充值功能，任选其中金额，国内支付方式为支付宝，支付成功后需要复制卡密，再返回到平台上粘贴卡密，刷新后，账号会显示余额。



