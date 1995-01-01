原神

想要在《原神》中获得心仪的角色，但抽新手祈愿池时未能如愿？不妨尝试注册一个新的账号， 或者你可以创建多个账号以提高获取五星角色和武器的机会，甚至可以考虑将这些账号出售以获取收益。如果你对注册国际版的《原神》账号感兴趣，我们同样可以提供帮助。

《原神》是由中国知名游戏公司miHoYo（米哈游）精心打造的一款开放世界动作角色扮演游戏。自游戏上线以来，它不仅赢得了全球玩家的广泛赞誉，而且在全球范围内取得了巨大的商业成功，成为中国游戏行业的一张亮丽名片。据统计，截至2024年，《原神》的全球营收已超过280亿元人民币，约合41亿美元，这一数字足以证明其在全球范围内的极高人气。

游戏中，抽取角色和武器是核心玩法之一，许多玩家愿意为了得到自己喜欢的角色支付不菲的价格。因此，如果你拥有一个拥有稀有角色的账号，你可以通过出售它来获得可观的收入。现在，让我们看看如何通过TIGER SMS获取虚拟号码并注册新的《原神》账号，同时保护你的个人隐私。

注册《原神》新账号的步骤如下：

访问TIGER SMS官方网站并完成注册。

2. 根据需要充值相应的金额。

3. 选择你需要的服务，并指定你希望注册的国家。

4. 购买一个虚拟号码，并使用它完成《原神》账号的注册过程。

立即行动，用 TIGER SMS 注册你的《原神》账号，获取你梦寐以求的角色，甚至可以通过出售账号来赚取额外的收入！