教你快速使用临时手机号注册claude ai账户

怎么注册claude ai呢？Claude AI作为 Anthropic开发，能深度理解人类意图、具备自主学习与进化能力的智能系统，为广大用户提供了个性化、精准的服务解决方案。然而，当我们在创建Claude AI海外账户时，因网络限制的缘故，导致很难完成Claude AI注册，这也让广大国内用户感到苦恼。为了解决大家面临的海外Claude AI注册问题，本文就来讲解下使用临时手机号创建claude ai账户的详细步骤。





第一步：选择可靠的接码平台

因我们需要使用临时手机号进行国际Claude AI注册，因此，需要先选择一个可靠的接码平台来获取国外手机号码。而网络中，接码平台有很多，这些平台都可以获取国外虚拟电话号码。但这里推荐大家选择TIGER SMS平台，原因如下：

① 完全匿名：购买虚拟号进行短信验证时，无需真实手机号，通过邮件注册即可。

② 价格低廉：所有的虚拟号价格都非常低，可以让你节省更多资金。

③ 资源丰富：可以购买任意项目、任意国家的虚拟号完成国外社交平台账号注册。





第二步：通过接码平台购买临时手机号

想要使用临时手机号进行Claude AI账户，就需要对虚拟号码购买，而通过TIGER SMS作为一个在线号码服务平台，就可以享受接收验证码服务了。方法非常简单：

(1) 在TIGER SMS网站中注册账号：登录TIGER SMS网站后，点击页面中的“注册”按钮，根据页面提示输入相应的信息后，就可以进行注册了。在注册过程中，无需使用电话号码，隐私保护的准确性更高。

(2) 在“个人中心”界面中，点击“充值”的按钮，进入充值界面后，选择常用的充值方式以及充值金额之后，点击下方的“支付”按钮，向TIGER SMS账户中充值，就可以购买虚拟手机号进行匿名注册了。

(3) 点击“购买号码”的选项，在这里就可以购买国外号码注册账户了。而且使用购买的号码替代验证方式，无需个人电话验证即可安全创建Claude AI账户。在项目的位置输入“Claude AI”，选择一个国家的虚拟号后，点击“购买”即可。





第三步：注册claude ai账户

访问Claude AI的官方网站，就可以使用国外手机号注册Claude AI账户了。为了避免因网络原因无法访问，建议使用可靠的VPN服务器进行登录。

(1) 登录Claude AI官网后，点击“账号注册”的选项，在填写手机号的位置输入虚拟号码进行Claude AI验证。

(2) 前往TIGER SMS平台查看验证码，复制粘贴到对应位置进行验证。

(3) 验证成功后，根据页面提示输入相应的个人信息，即可获得一个无需电话号码的Claude AI账户。

(4) 使用无需手机号claude ai账户，就可以轻松使用该软件撰写文章、邮件，解决数学问题，检查语法错误等多项任务了。





使用虚拟号码注册Claude AI账户，无需短信创建账户，更好的保护了个人隐私。而无需手机注册方式也非常简单，只需要通过TIGER SMS获取临时号码之后，使用虚拟号进行验证，就可以实现无需手机验证的Claude AI注册了。