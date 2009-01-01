 教你快速使用临时手机号注册claude ai账户
中文
中文
登录 注册
购买号码 API SMS 赚钱 免费号码 博客 FAQ 反馈 合作伙伴的优惠 联系方式

用户协议
私人信息与cookie政策
支付政策
送货政策
退款政策
退货政策
网站地图

博客

教你快速使用临时手机号注册claude ai账户

内容

第一步：选择可靠的接码平台

第二步：通过接码平台购买临时手机号

教你快速使用临时手机号注册claude ai账户

怎么注册claude ai呢？Claude AI作为 Anthropic开发，能深度理解人类意图、具备自主学习与进化能力的智能系统，为广大用户提供了个性化、精准的服务解决方案。然而，当我们在创建Claude AI海外账户时，因网络限制的缘故，导致很难完成Claude AI注册，这也让广大国内用户感到苦恼。为了解决大家面临的海外Claude AI注册问题，本文就来讲解下使用临时手机号创建claude ai账户的详细步骤。


第一步：选择可靠的接码平台

 

因我们需要使用临时手机号进行国际Claude AI注册，因此，需要先选择一个可靠的接码平台来获取国外手机号码。而网络中，接码平台有很多，这些平台都可以获取国外虚拟电话号码。但这里推荐大家选择TIGER SMS平台，原因如下：

 

①　完全匿名：购买虚拟号进行短信验证时，无需真实手机号，通过邮件注册即可。

②　价格低廉：所有的虚拟号价格都非常低，可以让你节省更多资金。

③　资源丰富：可以购买任意项目、任意国家的虚拟号完成国外社交平台账号注册。

 


第二步：通过接码平台购买临时手机号

想要使用临时手机号进行Claude AI账户，就需要对虚拟号码购买，而通过TIGER SMS作为一个在线号码服务平台，就可以享受接收验证码服务了。方法非常简单：

 

(1)      TIGER SMS网站中注册账号：登录TIGER SMS网站后，点击页面中的“注册”按钮，根据页面提示输入相应的信息后，就可以进行注册了。在注册过程中，无需使用电话号码，隐私保护的准确性更高。

(2)      在“个人中心”界面中，点击“充值”的按钮，进入充值界面后，选择常用的充值方式以及充值金额之后，点击下方的“支付”按钮，向TIGER SMS账户中充值，就可以购买虚拟手机号进行匿名注册了。

(3)      点击“购买号码”的选项，在这里就可以购买国外号码注册账户了。而且使用购买的号码替代验证方式，无需个人电话验证即可安全创建Claude AI账户。在项目的位置输入“Claude AI”，选择一个国家的虚拟号后，点击“购买”即可。


第三步：注册claude ai账户

访问Claude AI的官方网站，就可以使用国外手机号注册Claude AI账户了。为了避免因网络原因无法访问，建议使用可靠的VPN服务器进行登录。

(1)      登录Claude AI官网后，点击“账号注册”的选项，在填写手机号的位置输入虚拟号码进行Claude AI验证。

(2)      前往TIGER SMS平台查看验证码，复制粘贴到对应位置进行验证。

(3)      验证成功后，根据页面提示输入相应的个人信息，即可获得一个无需电话号码的Claude AI账户。

(4)      使用无需手机号claude ai账户，就可以轻松使用该软件撰写文章、邮件，解决数学问题，检查语法错误等多项任务了。


使用虚拟号码注册Claude AI账户，无需短信创建账户，更好的保护了个人隐私。而无需手机注册方式也非常简单，只需要通过TIGER SMS获取临时号码之后，使用虚拟号进行验证，就可以实现无需手机验证的Claude AI注册了。

 

玛丽娜·伊万诺娃
作者: 玛丽娜·伊万诺娃

她是IT领域的敏锐观察者，广泛撰写有关创新和网络安全趋势的文章。她的文章帮助她的读者揭开复杂技术的奥秘，确立了她作为技术爱好者和专业人士的可靠信息来源的地位。