如何注册谷歌RCS （Google RCS）？最全教程

融合通信简称RCS，这是一种通信技术和信息技术的融合，例如电话业务、短消信业务、会议电话、呼叫中心等，作为电信领域国际公认的标准协议，尤其是在Android设备上。2023年谷歌庆祝RCS消息传递平台达到了10亿用户的里程碑，正稳步扩展功能，整合了IOS同类产品提供的许多功能，未来传统短信会被5G消息（RCS业务）取代，这便是谷歌所改善的功能。

大家在国内看是不是也想要用，但可惜目前还不对大陆开放，想要注册，就需要国外手机号，这时就体现了接码平台的重要性了。

接码平台是什么？

很多人不知道接码平台是什么？这其实就是可以售卖国外的虚拟电话号码，可以短信接收服务的平台，用户只需要在平台上购买临时手机号，再通过手机号码验证，就可以注册Google 账号，使用RCS。给大家推荐一个靠谱的网站，老虎平台(TIGER SMS)是目前很多用户都在使用的接码平台，其稳定性比较强，通过老虎平台只需要支付短信的费用即可使用，如果长时间没有接收到验证码，也可以取消订单进行退款。老虎平台还可以接收来自全球各个地区的短信，且折扣比较高，在购买虚拟手机号接收短信时，也是完全匿名的，不需要提供任何个人信息，为大家做隐私保护。

老虎平台在国内注册国外软件的操作方式

1、 打开老虎平台TIGER SMS网站：先将语言显示改为“中文”，这样能方便国内用户查看。

2、 先注册账号，在页面中，需要大家用邮箱或QQ来注册，因为无手机号码注册，所以才更隐私，填写信息后，点击下方的“注册”完成注册。

3、 注册国外软件是需要购买虚拟号的，这时我们需要向账户进行充值才能购买，在充值页面中，点击“购买卡密”就可以执行充值。

4、 系统进入到发卡网的页面之后，就可以购买卡密并完成支付，选择商品后点击“立即支付”即可。

5、在订单的页面，就可以查看卡密了，为了快速对账号充值，这里一定要复制卡密，前往老虎平台充值页面，将复制的卡密粘贴到输入卡密的位置，点击“确定”就完成充值了。

5、 进入到购买虚拟号的页面中，在国家的位置根据自己的要求选择，而在项目的位置就需要输入谷歌，选择完毕就可以查看购买的金额，确认无误后，点击下方的“购买”，就成功购买到虚拟号码了。

这些步骤完成后，那么恭喜你已经完成90%了，最后一步便是下载谷歌并注册账号

首先需要下载并打开谷歌，软件，在页面中点击“注册”后，就会进入到验证手机号的页面，这里直接将刚刚购买到的手机号输入，点击获取验证码之后，就可以前往老虎平台中查看接受验证码了。

前往老虎平台(TIGER SMS) 查看短信验证并复制验证码，粘贴到谷歌页面验证，随后在新的页面输入账号信息，就完成注册工作了。

有了谷歌账号，那么想Google RCS 注册就更简单了，直接再次使用该手机号，在线短信验证后就可以使用RCS消息传递所有功能了，例如，发送一个心形表情符号就可以释放一个动画表情符号，这种屏幕效果可以通过特定消息来触发动画。还有更多的小功能都深受海外用户喜爱。当然你有了账号也可以互相发送信息，若是需用大量文件发送，那么建议使用Gmail，若是没有邮箱账号，还可以用老虎平台上购买的手机号来进行Gmail注册。