 注册国外平台账户的最佳方法是什么
中文
中文
登录 注册
购买号码 API SMS 赚钱 免费号码 博客 FAQ 反馈 合作伙伴的优惠 联系方式

用户协议
私人信息与cookie政策
支付政策
送货政策
退款政策
退货政策
网站地图

博客

注册国外平台账户的最佳方法是什么

内容

没有手机号如何创建国外账户

如何选择可靠的接码平台

通过TIGER SMS怎么注册国外账号

注册国外平台账户的最佳方法是什么

相信很多国内的用户都青睐于使用国外的一些应用平台，不仅可以及时了解最新的新闻资讯，也可以和国外一些志同道合的朋友进行交流。然而，因网络的原因和手机号的缘故，使得国内用户很难创建海外账户，毕竟国外软件必须要使用国外号码注册，面对这一问题，究竟该如何怎么注册国际版本的平台账户呢？

没有手机号如何创建国外账户

虽说使用国外手机号码完成国外社交平台注册是最简单的方法，但获取手机号是一大难题。如果直接购买电话卡，虽然方便，但购买困难，加之费用也非常高，特别不划算。不少聪明的朋友就想到了使用在线号码服务购买虚拟电话号码。比如，TIGER SMS平台或其他平台，都可以提供接收验证码服务。这一方式不仅方便，还无需个人电话验证即可注册国外平台账户，对自己的行为安全进行了有效的隐私保护。

如何选择可靠的接码平台

一个有实力的接码平台，不仅可以完成接收验证码服务，也能更大程度的为注册海外平台账户提供便利。像TIGER SMS平台就非常不错。它不仅可以获取到价格比较优惠的临时手机号，且可以接受来自任何项目、任何国家的验证码，用户无论想要对国外游戏平台注册，还是其他国外平台验证，都可以轻松完成，且无需真实手机号，真正做到了匿名注册的要求。


通过TIGER SMS怎么注册国外账号

首先，需要打开TIGER SMS网站并注册该网站的账户。进入网站后，可以先将页面切换成中文模式，随后在页面右上角点击“注册”的按钮，根据提示注册一个TIGER SMS平台的账号，注册时无需使用电话号码，只需要填写邮箱地址和密码等信息即可。


注册TIGER SMS账号成功后，在个人中心点击“充值”的按钮，选择充值金额和充值方式向账号中进行充值。TIGER SMS平台支持多种付款方式，通常情况下，建议选择自己常用的充值方式以及合适的金额即可。选择完成后点击“充值”按钮，输入相应密码即可完成。充值完成后才能完成虚拟号码购买需求。

点击“购买号码”的选项，进入新的界面后，就可以购买虚拟号码了。TIGER SMS平台支持任意项目、任意国家的号码，你只需要在界面中的“项目”位置，选择你需要注册的项目，随后在“国家”的位置选择一个国家的手机号，点击“购买”的按钮，就可以使用这个手机号来替代验证方式注册国外平台了。

前往需要注册国外平台账户的网站中，在手机号的位置输入刚刚购买的手机号，并前往TIGER SMS平台查看验证码，就可以实现无需短信创建账户了。

 

你想要使用国外手机号注册哪个国外平台的账户呢？只需要通过TIGER SMS平台购买虚拟手机号就可以实现，方法超级简单，且实用性也非常强。赶紧通过以上步骤体验一下吧。

 

 

 

艾琳娜·库兹涅佐娃
作者: 艾琳娜·库兹涅佐娃

电子商务、电信和虚拟号码QA工程师，专注于自动化工具和测试方法。她的实用建议和评论对于寻求改进其工作流程的质量保证专家来说是无价的。