注册国外平台账户的最佳方法是什么

相信很多国内的用户都青睐于使用国外的一些应用平台，不仅可以及时了解最新的新闻资讯，也可以和国外一些志同道合的朋友进行交流。然而，因网络的原因和手机号的缘故，使得国内用户很难创建海外账户，毕竟国外软件必须要使用国外号码注册，面对这一问题，究竟该如何怎么注册国际版本的平台账户呢？

没有手机号如何创建国外账户

虽说使用国外手机号码完成国外社交平台注册是最简单的方法，但获取手机号是一大难题。如果直接购买电话卡，虽然方便，但购买困难，加之费用也非常高，特别不划算。不少聪明的朋友就想到了使用在线号码服务购买虚拟电话号码。比如，TIGER SMS平台或其他平台，都可以提供接收验证码服务。这一方式不仅方便，还无需个人电话验证即可注册国外平台账户，对自己的行为安全进行了有效的隐私保护。

如何选择可靠的接码平台

一个有实力的接码平台，不仅可以完成接收验证码服务，也能更大程度的为注册海外平台账户提供便利。像TIGER SMS平台就非常不错。它不仅可以获取到价格比较优惠的临时手机号，且可以接受来自任何项目、任何国家的验证码，用户无论想要对国外游戏平台注册，还是其他国外平台验证，都可以轻松完成，且无需真实手机号，真正做到了匿名注册的要求。





通过 TIGER SMS 怎么注册国外账号

首先，需要打开TIGER SMS网站并注册该网站的账户。进入网站后，可以先将页面切换成中文模式，随后在页面右上角点击“注册”的按钮，根据提示注册一个TIGER SMS平台的账号，注册时无需使用电话号码，只需要填写邮箱地址和密码等信息即可。





注册TIGER SMS账号成功后，在个人中心点击“充值”的按钮，选择充值金额和充值方式向账号中进行充值。TIGER SMS平台支持多种付款方式，通常情况下，建议选择自己常用的充值方式以及合适的金额即可。选择完成后点击“充值”按钮，输入相应密码即可完成。充值完成后才能完成虚拟号码购买需求。

点击“购买号码”的选项，进入新的界面后，就可以购买虚拟号码了。TIGER SMS平台支持任意项目、任意国家的号码，你只需要在界面中的“项目”位置，选择你需要注册的项目，随后在“国家”的位置选择一个国家的手机号，点击“购买”的按钮，就可以使用这个手机号来替代验证方式注册国外平台了。

前往需要注册国外平台账户的网站中，在手机号的位置输入刚刚购买的手机号，并前往TIGER SMS平台查看验证码，就可以实现无需短信创建账户了。

你想要使用国外手机号注册哪个国外平台的账户呢？只需要通过TIGER SMS平台购买虚拟手机号就可以实现，方法超级简单，且实用性也非常强。赶紧通过以上步骤体验一下吧。