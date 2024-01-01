2024年注册Discord账户如何注册

Discord作为一款专注游戏社交的平台，拥有着数千万个人用户。如果你想要在平台中畅玩游戏，和他人进行交流，就必须有一个Discord账号。然而，在国内，创建Discord海外账户就成了难题，毕竟Discord注册需要使用到国外手机号。那么，如果通过虚拟电话号码完成海外discord注册呢？下面我们来了解一下。





为什么选择虚拟号码 创建 Discord 账户

(1) 无区域限制：虚拟号码，属于一次性手机号，它没有区域限制，无论你在任何国家和地区，都可以接收验证码。对于没有国外手机号码的用户来讲，可以提供接收验证码服务。

(2) 匿名性强：虚拟号码注册Discord账户属于匿名注册，无需个人电话验证即可注册国外软件，更大程度的进行了隐私保护。

(3) 价格优惠：临时手机号的购买价格非常划算，无需购买SIM卡，即可完成discord验证。





哪里可以获得 海外 Discord 注册 的 匿名手机号

如果你准备无需真实手机号来实现Discord注册，那么，请一定要了解下Tiger SMS。它是市场中最为可靠的接码平台，为广大用户提供了在线号码服务。其主要优势在于：

(1) 匿名性强：在进行虚拟号码购买的过程中，不需要你输入任何个人信息，也无需使用电话号码，更好的进行了隐私保护。

(2) 号码资源丰富：无论你需要任何项目、任何国家的手机号，它都可以为你提供，且无论你在任何地区、任何国家，都可以轻松接收到短信验证码。

(3) 付款方式多样：Tiger SMS接码平台支持多种支付方式，满足不同地区的用户选择。

(4) 价格优惠：Tiger SMS以最优惠的价格满足了广大用户对虚拟号码的购买需求，且接受不成不收费。

在 Tiger SMS 购买虚拟号码的方法

通过Tiger SMS平台获取虚拟号码来替代验证方式的过程非常简单，只需要以下几步即可完成。

(1) 打开网址进入Tiger SMS的官方网站中，将页面中的语言显示切换成中文后，就可以清楚的在右上角看到“注册”的选项了。

(2) 点击“注册”，在新的界面填写你的花名和邮箱即可，无需手机注册方式即可成功完成无需短信创建账户。

(3) 注册成功后进入“充值”界面，在这里需要对账号进行充值才能购买国外号码注册Discord账户。

(4) 直接在页面中点击需要充值的金额，选择充值方式后，点击下方的“立即充值”按钮即可完成充值操作。

(5) 充值成功后，在“购买号码”的界面中，项目位置直接输入“Discord”，而在国家的位置，就可以选择需要的国家号码了。

(6) 点击下方的“购买”按钮，就可以获得你需要的虚拟号完成无需电话号码的Discord账户的注册了。





获取虚拟号码之后，就可以前往Discord进行无需手机验证的Discord注册了。而且，如果你需要注册国外软件时，也可以通过Tiger SMS平台获取国外手机号注册。这种方法直接解决了国际Discord注册的难题。想要安全创建Discord账户或还不清楚怎么注册Discord的人群，根据以上步骤进行Discord注册吧。