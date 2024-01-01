 2024年注册Discord账户如何注册
中文
中文
登录 注册
购买号码 API SMS 赚钱 免费号码 博客 FAQ 反馈 合作伙伴的优惠 联系方式

用户协议
私人信息与cookie政策
支付政策
送货政策
退款政策
退货政策
网站地图

博客

2024年注册Discord账户如何注册

内容

为什么选择虚拟号码创建Discord账户

哪里可以获得海外Discord注册的匿名手机号

在Tiger SMS购买虚拟号码的方法

2024年注册Discord账户如何注册

Discord作为一款专注游戏社交的平台，拥有着数千万个人用户。如果你想要在平台中畅玩游戏，和他人进行交流，就必须有一个Discord账号。然而，在国内，创建Discord海外账户就成了难题，毕竟Discord注册需要使用到国外手机号。那么，如果通过虚拟电话号码完成海外discord注册呢？下面我们来了解一下。


为什么选择虚拟号码创建Discord账户

 

(1)      无区域限制：虚拟号码，属于一次性手机号，它没有区域限制，无论你在任何国家和地区，都可以接收验证码。对于没有国外手机号码的用户来讲，可以提供接收验证码服务。

(2)      匿名性强：虚拟号码注册Discord账户属于匿名注册，无需个人电话验证即可注册国外软件，更大程度的进行了隐私保护。

(3)      价格优惠：临时手机号的购买价格非常划算，无需购买SIM卡，即可完成discord验证。


哪里可以获得海外Discord注册匿名手机号

 

如果你准备无需真实手机号来实现Discord注册，那么，请一定要了解下Tiger SMS。它是市场中最为可靠的接码平台，为广大用户提供了在线号码服务。其主要优势在于：

(1)      匿名性强：在进行虚拟号码购买的过程中，不需要你输入任何个人信息，也无需使用电话号码，更好的进行了隐私保护。

(2)      号码资源丰富：无论你需要任何项目、任何国家的手机号，它都可以为你提供，且无论你在任何地区、任何国家，都可以轻松接收到短信验证码。

(3)      付款方式多样：Tiger SMS接码平台支持多种支付方式，满足不同地区的用户选择。

(4)      价格优惠：Tiger SMS以最优惠的价格满足了广大用户对虚拟号码的购买需求，且接受不成不收费。

 

Tiger SMS购买虚拟号码的方法

 

通过Tiger SMS平台获取虚拟号码来替代验证方式的过程非常简单，只需要以下几步即可完成。

 

(1)      打开网址进入Tiger SMS的官方网站中，将页面中的语言显示切换成中文后，就可以清楚的在右上角看到“注册”的选项了。

(2)      点击“注册”，在新的界面填写你的花名和邮箱即可，无需手机注册方式即可成功完成无需短信创建账户

(3)      注册成功后进入“充值”界面，在这里需要对账号进行充值才能购买国外号码注册Discord账户。

(4)      直接在页面中点击需要充值的金额，选择充值方式后，点击下方的“立即充值”按钮即可完成充值操作。

(5)      充值成功后，在“购买号码”的界面中，项目位置直接输入“Discord”，而在国家的位置，就可以选择需要的国家号码了。

(6)      点击下方的“购买”按钮，就可以获得你需要的虚拟号完成无需电话号码的Discord账户的注册了。


获取虚拟号码之后，就可以前往Discord进行无需手机验证的Discord注册了。而且，如果你需要注册国外软件时，也可以通过Tiger SMS平台获取国外手机号注册。这种方法直接解决了国际Discord注册的难题。想要安全创建Discord账户或还不清楚怎么注册Discord的人群，根据以上步骤进行Discord注册吧。

 

 

 

阿列克谢·沃尔科夫
作者: 阿列克谢·沃尔科夫

在线昵称为LexVolkov，是一位经验丰富的来自西伯利亚的IT记者，为软件开发和网络安全提供敏锐的见解。他的文章将复杂的IT概念与实际应用联系起来，使他成为俄罗斯科技界值得信赖的声音。