如何在2024年使用虚拟号码注册RCS

随着移动通信发展，RCS也改变了我们的沟通方式，它不仅是传统短信的升级，也为用户提供了更加丰富、便捷的通信体验。那么，在2024年，如何使用虚拟号注册RCS呢？接下来就一起探讨下。





什么是 RCS

在了解如何使用虚拟号注册RCS之前，我们先了解下什么是RCS。

RCS，是GSMA力推的一种技术标准，通过升级现有的移动网络技术设施，为用户提供了包括RCS 消息传递、高分辨率照片分享、群组聊天、大文件传输、消息阅读确认、视频通话功能在内的多种通讯服务。作为一种短信替代方案，RCS 与短信对比更加直观、便捷，提高了沟通的效率和用户体验。

简单来讲，RCS就是一种消息传递技术，通过RCS 客户端应用程序传递消息，不仅可以发送文字、图片，也具有很强的互动功能。

在运营商 RCS 实施与全球RCS部署的加速推进过程中，GSMA 通用 RCS 配置文件也扮演了重要的角色，再加上Android 生态系统的加入，显著改进了RCS的互交性，提升了RCS优势和用户体验，为用户提供了完善的RCS 消息传递解决方案。‌





如何注册 RCS 账户

虽说 RCS 消息 更为丰富，互动性强，那么，在中国注册 RCS 如何操作呢？

目前国内尚未开放RCS，因此导致很多国内用户注册不成功。其实想要在国内注册RCS 账户，最好的方法是使用虚拟号码。通过虚拟号码，你可以轻松的注册任何项目的账号，无需担心地域限制或手机号不能用等问题，例如Tiger SMS，就可以购买RCS账户，具体操作步骤如下：

1. 需要我们先前往Tiger SMS的官方网站中，直接点击网址：https://tiger-sms.com/进入即可。

2. 在官网的右上角，我们就可以“注册/登录”的选项，点击之后，在新的页面中输入相关信息注册Tiger SMS的账号。





3. 账号注册成功后，系统会自动跳转到充值的界面中，这里就需要你先对账号进行充值了。可以使用支付宝充值，也可以使用其他方式。

4. 充值完成后，在页面左侧的导航栏中点击“购买号码”的选项，进入到Tiger SMS虚拟号码的页面中，

5. 这里你就可以在选择服务的位置输入需要购买的项目关键词，随后在右侧选择国家的虚拟号码进行购买即可。





6. 在TIGER SMS虚拟号码的页面中购买号码成功后，就可以用外国号码注册RCS了。

7. 只需要前往RCS 客户端应用程序中，在注册账号的界面中输入刚刚购买的国外虚拟号码，随后系统会向虚拟号码发送验证短信。

8. 前往Tiger SMS的页面中查看验证码后，将其复制粘贴到注册账号的位置进行账户验证，就可以成功注册RCS账号了。

以上就是2024年使用虚拟号码注册RCS的相关操作步骤了。富通信服务（RCS）凭借着独特的魅力和巨大的潜力，给用户带来了全球通信的新方式。如果你想要体验RCS带来的去啊新沟通方式，不妨先根据以上步骤完成账号注册吧。