 怎么注册Twitch账号
中文
中文
登录 注册
购买号码 API SMS 赚钱 免费号码 博客 FAQ 反馈 合作伙伴的优惠 联系方式

用户协议
私人信息与cookie政策
支付政策
送货政策
退款政策
退货政策
网站地图

博客

怎么注册Twitch账号

内容

注册Twitch账号的详细流程

为何Twitch账号注册成功后，无法参与聊天？

如何在Twitch应用程序中确认号码

怎么注册Twitch账号

Twitch作为全球知名的游戏直播平台，在国内外吸引了大量的游戏爱好者。想要在这个充满活力的社区中展现自我、分享生活或观看精彩直播，拥有一个Twitch账户非常重要。然而，Twitch的服务器在海外，由于区域限制的原因，国内很多用户在确认手机号码时存在诸多困扰。那么，如何在国内注册Twitch账号呢？以下内容将为你详细解答。

注册Twitch账号的详细流程

Twitch作为深受用户青睐的游戏平台，在注册的时候，只需要前往Twitch 官网，下载软件后找到注册的入口，根据页面提示就可以进行注册了，下面是详细的步骤：

 

(1)      在浏览器中搜索Twitch 官网并下载Twitch应用程序。

(2)      下载成功后，打开Twitch应用程序，在登录的界面中，点击“Sign up”的选项，系统会自动跳转到注册账号的界面中。

(3)     根据页面的提示，需要你根据提示输入用户名、密码等信息后，就可以完成注册。

(4)     注册成功后，就可以在Twitch应用程序中查看各种信息了。

为何Twitch账号注册成功后，无法参与聊天？

很多用户好奇，为什么我明明注册了Twitch账号，但登录成功后，却无法在平台中进行交流，其主要原因在于：

 

Twitch平台存在“受保护评论”模式，这一模式存在的目的是为了减少用户遭受有毒评论、谩骂等不良信息的侵扰，提升用户的互动体验。而想要参与互动聊天的方法也非常简单，只需要通过海外电话号码并完成短信验证即可。才能和他人进行互动。

 

如何在Twitch应用程序中确认号码

 

在确认手机号码的时候，需要先获取国外手机号，因为区域限制导致国内手机号无法直接获取验证码进行验证。在获取国外手机号时，推荐大家了解下TIGER SMS这一接码平台，它提供了不同国家，不同项目的临时手机号，无需个人电话验证即可轻松购买。以下是虚拟号码购买的步骤。

 

(1)      进入TIGER SMS平台的官方网站。

(2)      在页面右侧点击“登录/注册”的按钮，无需使用电话号码，只需要填写邮箱等信息即可注册平台账号。


(3)      在账号充值界面，选择充值方式后对账号进行充值，即可购买虚拟电话号码。

(4)      在购买号码的页面，项目的位置选择“Twitch”，国家的位置选择自己想要的国家，建议选择“哈萨克斯坦”的虚拟号码注册。


(5)      点击下方的“购买”按钮，即可获取所需的临时手机号并享受到接收验证码服务了。

 

海外电话号码获取成功后，就可以用来验证Twitch账号了，步骤如下：

 

(1)      登录Twitch账号，在“设置”的界面中选择“安全和隐私设置”的选项。

(2)      在页面中点击“添加号码”的选项，输入刚刚获取的手机号，无需真实手机号即可完成匿名注册。

(3)      系统会向手机号发送验证码短信，你只将验证码输入对应的位置之后就可以绑定手机号了。

(4)      完成绑定后，就可以成功在Twitch中发言和聊天了。

 

以上就是关于使用国外手机注册Twitch的方法了。如果你需要使用国外号码注册Twitch账号或创建国外平台账户，推荐使用TIGER SMS购买虚拟号来替代验证方式，无需使用电话号码就能够获得隐私保护，轻松开启跨国界交流。

 

 

德米特里·彼得罗夫
作者: 德米特里·彼得罗夫

他探索最新的数字营销策略，专注于社交媒体趋势和消费者行为分析。他富有洞察力的报道帮助营销专业人士在快速发展的行业中保持领先地位。