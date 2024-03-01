如何注册Twitch账号

跨国界的娱乐和社交，已经成为一种常态。Twitch，作为一个在线流媒体平台，就吸引了无数游戏爱好者和创作者的目光。然而，由于它的服务器位于海外，这也导致不少国内用户在注册Twitch账号及确认手机号的时候，面临了难题。本文就让我们一起了解下如何注册Twitch，怎么在Twitch确认手机号吧。

注册Twitch账号的详细教程

注册Twitch账号的方式非常简单，只需要前往Twitch的官方网站中就可以进行账号注册了，具体步骤如下：

(1) 搜索并点击Twitch官方网站下载Twitch应用程序。

(2) 下载成功后点击进入，在登录界面点击“Sign up”的选项。

(3) 根据页面提示，输入用户名、密码、邮箱地址以及出生日期等信息，勾选下方“我同意服务条款”的选项。

(4) 点击“Sign up”的按钮，在新的页面中，选择你喜欢的游戏或主题。

(5) 点击“Done”的按钮，就注册成功了。

怎么在Twitch确认手机号

在Twitch平台，作为国内主要的游戏直播平台，“受保护评论”的模式导致未经验证的个人资料账户，是无法在平台中参与聊天的，因此注册Twitch账号成功后，并不意味着就可以直接使用，需要验证手机号后，才能和他人互动，以下是确认手机号的方法。

第一步：获取国外手机号

因区域限制的原因，国内手机号可能并无法直接验证Twitch，因此，需要获取国外手机号。这种情况下，推荐大家了解下TIGER SMS平台，它提供了多个国家的临时手机号，用于短信验证服务，具备操作简洁、安全可靠等特点。通过以下操作即可获取国外临时号码。

(1) 进入TIGER SMS平台的首页。

(2) 在页面右侧点击“注册/登录”的选项，根据提示输入邮箱、密码等信息完成注册。

(3) 在账号充值界面对账号进行充值后，即可在购买号码的界面中的“项目”中选择“Twitch”。国家建议优先选择“哈萨克斯坦”的号码。

(4) 点击“购买”即可获得所需要的手机号。

第二步：在Twitch中确认手机号

获取手机号之后，前往Twitch账号的“安全和隐私设置”界面，就可以确认手机号了。操作步骤如下：

(1) 登录Twitch，进入“设置”的页面，然后点击“安全和隐私设置”的选项。

(2) 找到“添加号码”的选项后并点击它，输入你刚刚获取到的手机号即可。

(3) 系统会向手机号发送验证短信，需要你将验证码输入对应位置，即可绑定手机号码。

(4) 完成绑定后，就可以获得在Twitch中聊天、发言的权限。

(5) 你也可以在Twitch中订阅频道，以免错过一些有趣的内容哦！

Twitch作为全球性的游戏直播平台，为无数游戏爱好者和创作者提供了发挥创意、游戏直播的平台，虽然确认手机号的过程相对比较复杂，但只要掌握正确的方法，依然可以轻松跨越屏障，开启海外直播之路。想要体验Twitch的小伙伴们，不妨前往TIGER SMS平台获取手机号验证Twitch账户并使用吧。