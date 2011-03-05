Ozon是什么， 怎么注册？

Ozon是俄罗斯最大的在线购物平台之一，成立于1998年，最初作为一个在线书店，后来逐渐扩展到各类商品，包括电子产品、服装、家居用品等。Ozon不仅为消费者提供了丰富的商品选择，还为卖家提供了一个可靠的销售平台。以下是详细的Ozon使用指南，帮助你顺利注册并使用Ozon进行交易。

使用Ozon的全过程

1. 创建Ozon海外账户

要注册Ozon，首先需要下载并打开Ozon APP，点击“注册”按钮，按照页面提示完成注册。

注意：海外Ozon注册需要使用国外手机号码。

2. 设置个人信息

注册成功后，进入个人主页，设置你的个人信息，包括名称、头像、银行卡和邮寄地址等。

3. 添加出售物品和选购物品

出售物品：在主页下方点击“+”号，添加商品，填写标题、描述和价格等信息。

购买物品：浏览平台上的商品，选择需要的商品并下单。

如何获取国外号码注册Ozon账号

如上所述，注册Ozon需要国外手机号。如果没有国外手机号，可以通过TIGER SMS获取虚拟号码。

使用TIGER SMS注册Ozon

通过TIGER SMS这一接码平台购买虚拟电话号码，可以实现接收验证码服务，无需真实手机号，轻松完成Ozon验证。具体步骤如下：

步骤一：注册成为TIGER SMS用户

访问TIGER SMS官方网站，将语言切换为中文。 点击右上角的“注册”按钮，输入电子邮箱和用户名等信息，无需个人电话验证，匿名注册可更好地保护隐私。 填写完成后，点击“注册”。

步骤二：向TIGER SMS账户中充值

为了注册Ozon账户，需要购买国外号码，先向TIGER SMS账户充值：

成功注册后，通常会自动跳转到充值界面。 选择充值金额和方式，点击“立即充值”。 等待系统充值成功后，在账号余额中查看已充值金额。

步骤三：在TIGER SMS中购买号码

购买号码是安全创建Ozon账户的重要步骤：

总结

通过以上步骤，你可以轻松注册Ozon账户并开始交易，无需真实手机号，保护个人隐私。无论是出售还是购买物品，Ozon都提供了便捷的服务，帮助你在国外购物平台上顺利交易