怎么注册国际版linkedin？

Linkedin是全球最大的职业社交网络平台之一，是众多外贸从业者寻找国际客户和合作伙伴的理想质地。创建于2003年，总部位于美国硅谷，截止2023年11月初，领英全球会员总数已超过10亿，覆盖了200多个国家和地区，在2014年宣布进入中国，客户群体针对人群的精准化、定制化的广告服务，助力企业面向全球打造商业品牌、拓展商机，并提供真实透明的营销效果评估和自助广告服务。

但在2021年12月起，linkedin已经全部更新为领英职场，许多外贸从业者一夜之间无法再打开linkedin这个国际网站，许多国内用户想打开首先需要加速器链接外网，还需要国外手机号。加速器很多人都能办到，但这个国外手机号很多人没有渠道，甚至都不知道在哪里购买，若是登不上linkedin，就意味着我们无法再登录去拓展国外客户，但今天要教大家怎么登录？

Linkedin在国外的知名度是很高的，有一部分人已经掌握了渠道，可以轻松登录使用了，但有些人还在原地挣扎不知如何操作。你想在国内使用linkedin并接收到验证码，使用国内的手机号是不行的。最好就是使用国外的手机号，但在国内是禁止售卖国外手机号的，如果购买虚拟号码就可以。在接码平台上购买虚拟电话号码，只用来接收软件验证码就可以了。

什么样的接码平台符合条件？

关于接码平台，这其实是一个售卖虚拟号码的网站，用户可以在这样的平台上购买任意的国家手机号，登录软件时，只需要接收验证码就可以了。根据市场上众多的接码平台，什么样的平台符合条件呢？用户想要的平台正规、专业、靠谱、价格合适的平台，国外这样的网站有很多，国内是没有的。老虎接码平台TIGER SMS 符合条件下，还受到99%用户回头率，可以说是不错的接码平台了。

一个正规的网站平台推荐给各位，想要试一试，可以先来看看详细地教程，方便各位一步到位。

打开老虎平台TIGER SMS之后先切换到中文模式，之后再注册一个平台账号。

老虎平台TIGER SMS为了保护大家的隐私，特别可以使用邮箱登录，不用自己的手机号，设置一个密码后就可以登录了。

注册好了后，在账户上充值金额，选择一个支付方式和金额，支付完成后复制卡密，再到老虎平台上输入卡密才能到账。购买Linkedin的国家号码，有了手机号就可以登录了。

整个操作流程是非常简单的，很多商户做外贸业务，一个国外手机号不够用，那可以在老虎平台TIGER SMS上多注册几个，同时多个账号在线，国内下线不支持使用，有了老虎平台就能解决多种问题。