怎么才能用上Line Messenger通信软件？

Line Messenger就像咱们使用的微信，都是加好友聊天的通讯软件，只不过Line是韩国推出的。众所周知，外网软件在国内是不能使用的，因为由网络限制，想使用外网的软件需要两个条件，哪两个条件，咱们就来看一看吧！

两个条件的限制

通常第一个条件都是所熟知的网络限制，只有手机上链接着内地的网络，就被说打开软件了，只有先连接到外网，才能打开一些网站和软件。这个问题最容易解决，因为现在有很多的加速器，就是梯子，只要连接上，就能打开外网的网站了。另一个条件就是手机号，手机号必须是国外的，这个条件是最难的，想着购买手机卡，但不仅昂贵还容易被骗，这已经让更多的普通人望而止步。

想解决这个条件并不难，只是很多人都不知道，今天小编便分享给大家，绝对无风险、靠谱、价格合适，让所有人都能用到国外的软件。接码平台可以帮助大家用到Line Messenger，这个平台是用来购买手机号，接收验证码的。购买国外的手机号，但并不是真实的，而是虚拟的，这个虚拟手机号可以接收验证码，就能登录这些软件，也是因为是虚拟的，所以价格便宜，接码一次也只要几块钱，全程更是靠谱且隐私的。

这家接码平台就是老虎平台，有世界上所有的号码资源，每天超过10万个新号在线。在老虎平台上用户可以买到你想要的国家号，想要登录Line Messenger软件，就购买个国外号码就可以了。关于购买号码的操作，以下了解下具体操作步骤。





首先，打开老虎平台TIGER SMS网址，记得打开梯子哦，因为这是一家国外网站。打开后先将网站更换为中文模式，再点击注册，可以使用手机号和邮箱，担心手机号隐私的朋友们可以用邮箱。注册成功后，就可以购买手机号了。





购买手机号之前，需要先往账号中充值金额，打开充值，有支付宝充值方式，可以先充值基础金额。最后便购买号码，先在搜索栏中填写Line，开始搜索国家，全球几十个热门国家都有号，选择你喜欢的，直接购买即可。









下载Line Messenger并打开，将Line的手机号输入，验证码需要到老虎平台TIGER SMS上查看，出了验证码就可以直接复制粘贴，再将信息完整后，就注册好了。

互联网的发展让更多的网友见识到国外的魅力，想使用国外的软件也变得简单起来，以上的内容分享给大家，希望能帮助到你，想使用更多的国外软件，只要依照以上的操作，就能让你轻松实现和国外网友沟通的乐趣。