怎么注册Instagram？无需自己手机号就能注册

想实现注册Instagram账号其实简单，很多人为了保护自己的隐私，都不希望用真实的手机号来注册，特别是国外的软件。目前，在国内这是一个很大的空缺，但外国的网站是有虚拟电话号码的服务的，只需要接收验证码就可以，关于这个网站，下面小编给大家详细讲一讲。

接码平台

接码平台我推荐老虎平台 TIGER SMS，它的优势在于可以接收来自全世界的验证码，在老虎接码平台上能够买到临时手机号，你购买了它的虚拟卡，就可以去操作注册各项业务，这样即便没有海外的手机号，你也可以轻松注册。下面给大家分享在老虎平台上是如何实现ins虚拟号码注册的？

一、老虎平台上注册账号

第一步的操作是在老虎平台TIGER SMS上注册一个账号。点击注册。注册模式是无需真实手机号的，也就是说无需个人电话验证，直接用QQ邮箱或别的方式注册即可。

二、在账号上充值金额

注册成功后，购买Instagram虚拟号码，是需要先充值的，点击充值，点击购买卡密，选择一个想要充值的金额，点击下方立即支付并完成支付。注意，支付成功后，在订单页面中，查看你购买的卡密，并复制，再返回到老虎平台上，粘贴卡密后，刷新后账号就显示金额了。

三、购买ins账号

以上操作完成后，依旧在个人中心页面选择购买手机号，直接在搜索栏中填写ins，显示出的国家则表示可以虚拟号码购买。选择任意喜欢的国家，点击购买即可。

四、Instagram账户匿名创建

在手机端或电脑上打开ins，输入购买的号码，需要Instagram短信验证，就到老虎平台你的后台上，点击接收验证码服务，很快就会有验证码，复制验证码后，前往ins并粘贴验证码，再填写账号信息后，便成功注册ins了。

匿名注册ins就是这么的简单，这些步骤是Instagram注册教程，全程隐私保护，并且ins上的社交媒体安全度是很高的，全球十几亿的用户，一直是强调更私密的平台使用模式，用户可以选择让自己网格上的帖子只对密友可见，而不是全部的粉丝列表，这些功能都可以在Instagram隐私设置上设置。通过ins可以体验到有趣的国外生活，也能在软件中分享和发布，获取更多的流量，对外贸商也能提高自己的产品销量和知名度。

我们要找的第三方购买虚拟卡的渠道，当然是要专业，可靠，并且需要高效的。在老虎平台几步就轻松搞定，而且可以让你拥有一个长期的虚拟卡，值得推荐！