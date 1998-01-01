 怎么注册Instagram？无需自己手机号就能注册
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怎么注册Instagram？无需自己手机号就能注册

内容

接码平台

一、老虎平台上注册账号

二、在账号上充值金额

三、购买ins账号

四、Instagram账户匿名创建

怎么注册Instagram？无需自己手机号就能注册

想实现注册Instagram账号其实简单，很多人为了保护自己的隐私，都不希望用真实的手机号来注册，特别是国外的软件。目前，在国内这是一个很大的空缺，但外国的网站是有虚拟电话号码的服务的，只需要接收验证码就可以，关于这个网站，下面小编给大家详细讲一讲。

接码平台

接码平台我推荐老虎平台 TIGER SMS，它的优势在于可以接收来自全世界的验证码，在老虎接码平台上能够买到临时手机号，你购买了它的虚拟卡，就可以去操作注册各项业务，这样即便没有海外的手机号，你也可以轻松注册。下面给大家分享在老虎平台上是如何实现ins虚拟号码注册的？

 

一、老虎平台上注册账号

第一步的操作是在老虎平台TIGER SMS上注册一个账号。点击注册。注册模式是无需真实手机号的，也就是说无需个人电话验证，直接用QQ邮箱或别的方式注册即可。

 

二、在账号上充值金额

 

注册成功后，购买Instagram虚拟号码，是需要先充值的，点击充值，点击购买卡密，选择一个想要充值的金额，点击下方立即支付并完成支付。注意，支付成功后，在订单页面中，查看你购买的卡密，并复制，再返回到老虎平台上，粘贴卡密后，刷新后账号就显示金额了。

三、购买ins账号

 

以上操作完成后，依旧在个人中心页面选择购买手机号，直接在搜索栏中填写ins，显示出的国家则表示可以虚拟号码购买。选择任意喜欢的国家，点击购买即可。

 

四、Instagram账户匿名创建

 

在手机端或电脑上打开ins，输入购买的号码，需要Instagram短信验证，就到老虎平台你的后台上，点击接收验证码服务，很快就会有验证码，复制验证码后，前往ins并粘贴验证码，再填写账号信息后，便成功注册ins了。

 

匿名注册ins就是这么的简单，这些步骤是Instagram注册教程，全程隐私保护，并且ins上的社交媒体安全度是很高的，全球十几亿的用户，一直是强调更私密的平台使用模式，用户可以选择让自己网格上的帖子只对密友可见，而不是全部的粉丝列表，这些功能都可以在Instagram隐私设置上设置。通过ins可以体验到有趣的国外生活，也能在软件中分享和发布，获取更多的流量，对外贸商也能提高自己的产品销量和知名度。

 

我们要找的第三方购买虚拟卡的渠道，当然是要专业，可靠，并且需要高效的。在老虎平台几步就轻松搞定，而且可以让你拥有一个长期的虚拟卡，值得推荐！

 

 

艾琳娜·库兹涅佐娃
作者: 艾琳娜·库兹涅佐娃

电子商务、电信和虚拟号码QA工程师，专注于自动化工具和测试方法。她的实用建议和评论对于寻求改进其工作流程的质量保证专家来说是无价的。