怎么注册Discord？教你怎么不用自己的手机号就能注册成功！

你知道Discord这个软件吗？先来了解最初的概念，这是一种手机游戏社交平台，主要给用户为游戏玩家与机器人之间的软件聊天频道。如果你是一个游戏爱好者，那么一定知道想玩国外的游戏有多困难，一个IP就难道无数人，国内是不允许翻墙，所以想创建Discord账号，就需要国外手机号，如何才能不使用自己的手机号海外Discord注册呢？下面我们就来看一看！

国内手机号注册失败

这些海外软件，就不能用国内的手机号，手机号有IP，需要国外的IP才能接收验证码服务，这导致国内小伙伴存在注册失败的情况。想解决问题，就需要国外的手机号，如何才能获取呢？我想老虎接码平台会告诉你答案。

老虎平台有哪些优势？

1.接码不成功不收取任何费用

老虎接码平台不仅针对Discord接码，其他社交软件也可以使用该平台成功接码，并且在使用时，只需要你为收到的短信付款即可，如果没有收到验证码，平台也会将你支付的款项全额退还，不会收取任何费用。

2.保护用户隐私

老虎平台接码是完全匿名注册的，无论是注册平台账户，还是进行接码，都无需真实手机号、无需个人电话验证，不需要任何关于个人的数据，只需要通过电子邮件就能完成，隐私保护做的非常好。

3.无论任何地方都可以接收验证码

老虎平台拥有来自世界各地100，000多个在线号码，无论从世界上的任何一个地方，都可以接收到虚拟电话号码的短信，且多种付款方式可以满足不同地区的用户选择。

了解这么多接码平台的优势，就该真正让小伙伴们了解了解是如何安全创建Discord账号！

注册并登录老虎接码平台

首先，打开老虎平台进入到首页，先在网站的右上角将英文模式切换到中文模式。再点击注册，这一步内容填写，只要你的花名和邮箱即可，无需使用电话号码，就能注册成功。







充值并购买临时手机号

注册成功之后，系统会自动进入到个人账户页面，在这里不仅可以对账户充值，也可以购买号码。点击充值按钮，会进入到第三方网页，可以选择最低档次充值，付款成功后需要复制卡密。再返回平台上，粘贴卡密并刷新后，余额就到账了。平台中的虚拟手机号价格都是比较便宜的，Discord验证一次也只收取不到1美元，若是接码不成功也不会收取任何费用的。

Discord注册

有了号码就可以注册了，打开到Discord的首页，输入刚才购买的虚拟号码，返回到老虎平台上，点击获取验证码，等待几秒钟就接收到了。再返回到Discord页面，粘贴验证码，再填入一些信息，就注册成功了。

只要是国外的软件，都需要国外号码注册，在国内是不允许售卖的，所以需要的是虚拟号码购买，通过老虎在线号码服务验证方式，就能轻松注册任何的国外软件了。这种办法直接解除软件的不能使用性，现在无需手机注册方式、无需电话号码的Discord账户、无需手机验证的Discord、无需短信创建账户等等，都不用自己的信息了，替代了验证方式，让所有人都能玩国外软件。