无需个人手机号，轻松注册国际滴滴 (DiDi)账号

我们每个人都会在多个不同的平台中拥有自己的账号，以方便在某些时候轻松的通过某一平台得到自己的目的。尤其是在出行时，无论是国内外，滴滴已经成为了更为便捷的出行方式，那么，怎么注册滴滴账户呢？怎么无需个人电话验证创建滴滴账户呢？TIGER SMS平台就可以帮你轻松实现。





为何要选择注册滴滴账户

滴滴作为世界领先的运输平台。它在亚太、拉丁美洲和全球市场提供了广泛的应用程序服务，其中就包括叫车、出租车叫车、指定驾驶和其他形式的共享出行，也提供了车辆服务、食品配送和城市内货运服务。通过创建滴滴海外账户，就可以轻松享受到滴滴所提供的这些服务。

TIGER SMS 对海外滴滴注册所提供的帮助

为何说TIGER SMS平台可以帮助用户安全创建滴滴账户呢？其原因在于TIGER SMS提供了无需真实手机号注册滴滴的服务。通过TIGER SMS平台，通过可以购买虚拟电话号码，并利用这个国外手机号码轻松完成滴滴注册，整个过程无需使用电话号码，更大程度的完成了隐私保护。而通过TIGER SMS平台获取虚拟电话号码的方法也非常简单，比如：

第一步：注册 TIGER SMS 账号

TIGER SMS作为一个可靠的接码平台，只需要匿名注册账号，就可以轻松完成虚拟号码购买。进入TIGER SMS的官方网站，单击页面右上角的“登记”按钮，在新的页面中输入相关信息完成注册，即可享受在线号码服务。

第二步：向账号中充值

想要使用TIGER SMS的接收验证码服务，就需要先对账号进行充值。在“充值”的界面中，选择需要充值的金额及充值方式后，点击下方的“立即充值”的按钮，就可以完成充值操作了。

第三步：购买临时手机号

在“购买号码”的界面中，就可以选择所需项目和国家的手机号进行购买了，而所购买的号码就可以替代验证方式进行滴滴验证。通常情况下，项目的位置需要选择“滴滴”，国家自由选择。





第四步：使用国外号码注册滴滴账号

当你获得虚拟号码后，就可以前往滴滴的官方网站中下载软件并获取无需手机号滴滴账户。软件下载成功后，在注册的页面输入国外手机号进行验证，之后前往TIGER SMS页面查看验证码并输入到对应位置，就可以获得一个无需电话号码的滴滴账户了。

最后也提醒大家，虚拟手机号完成的国际滴滴注册账户因不关联个人手机号，在使用时，打车信息可能无法直接发送到你的手机上，因此需要谨慎操作。





通过TIGER SMS平台，无论你需要国外手机号注册国外社交平台、国外交友平台，国外约会平台都可以实现无需短信创建账户的需求。TIGER SMS所提供的无需手机注册方式，也可以轻松让你无需手机验证的滴滴账户，赶紧通过以上方法完成海外滴滴注册，享受滴滴带来的出行便捷吧。