 无需个人手机号，轻松注册国际滴滴 (DiDi)账号
中文
中文
登录 注册
购买号码 API SMS 赚钱 免费号码 博客 FAQ 反馈 合作伙伴的优惠 联系方式

用户协议
私人信息与cookie政策
支付政策
送货政策
退款政策
退货政策
网站地图

博客

无需个人手机号，轻松注册国际滴滴 (DiDi)账号

内容

为何要选择注册滴滴账户

TIGER SMS对海外滴滴注册所提供的帮助

第一步：注册TIGER SMS账号

第二步：向账号中充值

第三步：购买临时手机号

第四步：使用国外号码注册滴滴账号

无需个人手机号，轻松注册国际滴滴 (DiDi)账号

我们每个人都会在多个不同的平台中拥有自己的账号，以方便在某些时候轻松的通过某一平台得到自己的目的。尤其是在出行时，无论是国内外，滴滴已经成为了更为便捷的出行方式，那么，怎么注册滴滴账户呢？怎么无需个人电话验证创建滴滴账户呢？TIGER SMS平台就可以帮你轻松实现。


为何要选择注册滴滴账户

 

滴滴作为世界领先的运输平台。它在亚太、拉丁美洲和全球市场提供了广泛的应用程序服务，其中就包括叫车、出租车叫车、指定驾驶和其他形式的共享出行，也提供了车辆服务、食品配送和城市内货运服务。通过创建滴滴海外账户，就可以轻松享受到滴滴所提供的这些服务。

 

TIGER SMS对海外滴滴注册所提供的帮助

 

为何说TIGER SMS平台可以帮助用户安全创建滴滴账户呢？其原因在于TIGER SMS提供了无需真实手机号注册滴滴的服务。通过TIGER SMS平台，通过可以购买虚拟电话号码，并利用这个国外手机号码轻松完成滴滴注册，整个过程无需使用电话号码，更大程度的完成了隐私保护。而通过TIGER SMS平台获取虚拟电话号码的方法也非常简单，比如：

 

第一步：注册TIGER SMS账号

 

TIGER SMS作为一个可靠的接码平台，只需要匿名注册账号，就可以轻松完成虚拟号码购买。进入TIGER SMS的官方网站，单击页面右上角的“登记”按钮，在新的页面中输入相关信息完成注册，即可享受在线号码服务。

 

第二步：向账号中充值

 

想要使用TIGER SMS的接收验证码服务，就需要先对账号进行充值。在“充值”的界面中，选择需要充值的金额及充值方式后，点击下方的“立即充值”的按钮，就可以完成充值操作了。

 

 

第三步：购买临时手机号

 

在“购买号码”的界面中，就可以选择所需项目和国家的手机号进行购买了，而所购买的号码就可以替代验证方式进行滴滴验证。通常情况下，项目的位置需要选择“滴滴”，国家自由选择。


 

第四步：使用国外号码注册滴滴账号

 

当你获得虚拟号码后，就可以前往滴滴的官方网站中下载软件并获取无需手机号滴滴账户。软件下载成功后，在注册的页面输入国外手机号进行验证，之后前往TIGER SMS页面查看验证码并输入到对应位置，就可以获得一个无需电话号码的滴滴账户了。

 

最后也提醒大家，虚拟手机号完成的国际滴滴注册账户因不关联个人手机号，在使用时，打车信息可能无法直接发送到你的手机上，因此需要谨慎操作。


通过TIGER SMS平台，无论你需要国外手机号注册国外社交平台、国外交友平台，国外约会平台都可以实现无需短信创建账户的需求。TIGER SMS所提供的无需手机注册方式，也可以轻松让你无需手机验证的滴滴账户，赶紧通过以上方法完成海外滴滴注册，享受滴滴带来的出行便捷吧。

 

 

 

玛丽娜·伊万诺娃
作者: 玛丽娜·伊万诺娃

她是IT领域的敏锐观察者，广泛撰写有关创新和网络安全趋势的文章。她的文章帮助她的读者揭开复杂技术的奥秘，确立了她作为技术爱好者和专业人士的可靠信息来源的地位。