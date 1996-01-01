注册国外Amazon账号的虚拟号码如何获得

很多国内用户想要创建 Amazon 账户，但又担心使用个人手机号会泄露隐私。因此，往往希望能通过虚拟电话号码创建无需手机号 Amazon。但如何获得临时手机号呢？怎么注册 Amazon才能无需个人电话验证呢？





获取虚拟号码的方法推荐

如果你想要获取可以创建 Amazon 海外账户的虚拟号码，TIGER SMS绝对是一个最可靠的虚拟号码购买平台。它提供了全球海量的号码资源，且每一个号码的售价都非常低，如果接收不到验证码，也不会收取任何费用。你可以在TIGER SMS接码平台上获取一个可以注册任意国外社交平台的国外手机号码，用它来替代验证方式，完成Amazon 验证，就可以实现无需真实手机号安全创建 Amazon 账户了。

通过 TIGER SMS 获取虚拟号码的方法非常简单，只需要以下几步，就可以轻松完成。

第一步：需要我们先注册成为TIGER SMS平台的用户。注册方法如下：

① 进入TIGER SMS的官方网站之后，如果系统未自动将界面语言转换为中文，你需要在页面右上角将语言切换为“中文”。

② 点击“注册”的按钮，在页面中输入邮箱地址和密码进行匿名注册即可成为平台用户。





第二步：需要我们向刚刚注册的TIGER SMS账号中充值一定资金。充值步骤如下：

① 点击“充值”的选项进入充值界面。

② 选择支付方式后，在页面下方输入需要充值的金额。

③ 直接点击下方的“立即支付”，随后在余额中就可以查看充值情况了。





第三步：利用TIGER SMS平台所提供的在线号码服务购买虚拟号码，就可以注册无需电话号码的 Amazon 账户了。购买步骤如下：

① 在“购买号码”的界面中，我们可以看到有项目和国家的选项。

② 项目位置输入“Amazon”后，在国家的位置，就可以看到有很多国家的手机号存在。

③ 根据需求选择任意国家的号码后，点击下方的“购买”按钮，就可以获得这个号码了。





通过以上步骤，就可以成功获得可以进行海外 Amazon 注册的虚拟号码了。当然，获取号码后，接下来，我们还需要看下如何使用这个虚拟号来接收验证码服务。这就需要通过Amazon 注册的步骤来了解。

海外 Amazon 注册的具体步骤

(1) 当我们获取了虚拟号码之后，需要进入Amazon 的官方网站，找到注册的入口并点击，在填写国外手机号注册的位置，就可以填写刚刚购买到的虚拟号码了。

(2) 系统会向手机号发送一条验证短信，这里，我们需要重新进入TIGER SMS平台，在购买手机号的界面下方，就可以查看所接收到的验证码了。

(3) 复制验证码到Amazon注册页面并进行验证，就可以无需使用电话号码完成国际 Amazon 注册。

利用在TIGER SMS平台购买到的国外号码注册国外社交平台账号，就可以对我们的隐私保护。以上无需手机注册方式，就可以让你无需短信创建账户，享受Amazon所带来的购物便利。想获得无需手机验证的 Amazon，赶紧根据步骤操作吧！