 如何快速注册Aliexpress账号
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如何快速注册Aliexpress账号

内容

为何要注册Aliexpress账号

如何注册Aliexpress账号

无需手机注册方式非常简单，下面我们就来讲解下如何操作。

通过TIGER SMS接码平台获取虚拟号码

如何快速注册Aliexpress账号

Aliexpress是全球知名的交易平台，集合了中国、俄罗斯、土耳其、欧洲等多个国家的商家和商品。为用户提供了丰富的选择。然而，由于Aliexpress在国内是不可用的，因此，部分国内用户注册时，就需要使用到国外手机号码。但如果没有国外手机号的情况下，该如何完成Aliexpress 注册呢？国内用户怎么注册Aliexpress账号呢？下面内容将为你一一解答。


为何要注册Aliexpress账号

 

国内那么多的教育平台，为何大家还热衷于对国际 Aliexpress 注册呢？其主要的原因，包括以下几点：

 

(1)      Aliexpress作为全球性的跨境电商平台，安全创建 Aliexpress 账户，成为Aliexpress平台的用户后，你就能轻松买到来自世界各地的优质商品，享受全球购物的乐趣。

(2)      海外 Aliexpress 注册成功后，你可以享受到平台提供的各种优惠和福利。比如折扣、优惠券、限时抢购等等，这些能让你在购物时省下不少钱。

(3)      Aliexpress与多家国际物流公司合作，能确保商品快速、准确地送达你手中。对于用户来讲，也无需担心等待时间过长或者商品丢失的问题。

 

如何注册Aliexpress账号

 

在创建 Aliexpress 账户的时候，我们需要使用电话号码完成Aliexpress 验证之后，才能获得Aliexpress账户。但对于没有国外手机号注册，或想要注册多个Aliexpress账户的人群来讲，在线号码服务就允许你进行虚拟号码购买，使用购买到的临时手机号创建 Aliexpress 海外账户，无需真实手机号就可以完成海外 Aliexpress 注册。而且，虚拟电话号码仅仅几美金即可购买，且无需个人电话验证，全程匿名注册，强大的隐私保护更好地保护了个人信息安全。

 

无需手机注册方式非常简单，下面我们就来讲解下如何操作。

 

通过TIGER SMS接码平台获取虚拟号码

 

(1)      TIGER SMS网站中创建账户。创建过程中，无需使用电话号码，只需点击页面右上角的“注册”按钮，在新的界面中无需短信创建账户，只需要使用邮箱和密码进行注册就可以了。


 

(2)      注册成功后，需要对账号充值。在充值界面中，选择充值方式，如果选择支付宝或微信充值，系统会引导你进入购买卡密的界面，选择一定金额的卡密购买后，在充值界面输入卡密并点击“确定”即可完成充值。


 

(3)      在“购买号码”的界面中就可以购买国外号码注册Aliexpress账户了。在项目的位置输入“Aliexpress”，之后选择一个国家的虚拟号码进行购买即可。

 


 

(4)      购买成功后，在Aliexpress的注册页面输入购买的手机号码来替代验证方式，随后利用TIGER SMS所提供的接收验证码服务完成接码，并进行验证，即可获得无需电话号码的 Aliexpress 账户。

(5)      用所注册的Aliexpress账号登录，就可以在平台中购买自己心仪的物品了。

 

通过TIGER SMS获取虚拟号后，不仅可以完成无需手机号 Aliexpress注册，也可以注册其他国外社交平台，让你轻松拥有国外各类平台的账号。赶紧通过TIGER SMS获取无需手机验证 Aliexpress账号吧。

 

 

谢尔盖·尼古拉耶夫
作者: 谢尔盖·尼古拉耶夫

撰写有关编程语言、机器人、电话软件和最新开发趋势的文章。他的文章是各级开发人员的宝贵资源，提供提示、教程和行业见解。