欢迎来到Discord的世界 - 一个在线平台，数百万用户聚集在一起，实时交流想法并享受乐趣。它已经成为游戏玩家，爱好者和各种社区的避风港，提供了交流和组织的独特机会。然而，当进入这个数字世界时，一个经常出现的问题是：你能在Discord上注册而不链接个人手机号吗？

Discord 是什么？

Discord通过强调社区建设和实时参与而使自己与众不同，提供了语音频道和服务器组织等功能。虽然它通过可自定义的角色，权限和机器人集成很好地满足了游戏玩家和不同社区的需求，但对于新手来说，其界面可能会构成一种学习曲线。它的一项突出特点是其低延迟语音聊天，可增强游戏过程中的沟通，但与Signal或Telegram不同，它缺乏端到端加密，可能会引起一些用户的隐私担忧。

Discord上的匿名性和隐私：

在追求数字互动的过程中，维护匿名性和隐私的重要性不可低估。 “Discord是否匿名？”这个问题无处不在，凸显了用户之间的常见关注点。尽管Discord通过各种功能维护用户隐私，但首先需要电话验证的障碍引发了关于保持匿名的能力的疑问。

如何在Discord上注册而不需要手机号码：

1.您需要在TIGER SMS网站上注册。

2.充值您的余额以购买号码。

3.在服务部分选择Discord和所需的国家。

4.使用收到的临时虚拟号码在Discord上注册。

该指南为那些不希望将他们的电话号码链接到Discord账户的人提供了一个解决方案，确保在享受该平台功能的同时保持一定程度的匿名性和隐私。