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ऑनलाइन SMS पाएँ — पुर्तगाल के सार्वजनिक नंबर

पुर्तगाल के सार्वजनिक temp number, जिन्हें कोई भी खोल सकता है। सिम कार्ड की ज़रूरत नहीं — OTP सीधे इसी पेज पर दिखता है।

नंबर: 18 सक्रिय: 18 आख़िरी SMS 10 मिनट पहले

इन नंबरों को बहुत सारे लोग साथ में इस्तेमाल करते हैं। यह पेज सबके लिए खुला है, इसलिए जो कोड आप यहाँ मँगाएँगे उसे कोई अजनबी भी पढ़ सकता है, और वह अकाउंट कभी सिर्फ़ आपका नहीं रहेगा।

अभी काम कर रहे नंबर 18 में से 8 दिखाए गए

+351966754467 सक्रिय आख़िरी SMS 10 मिनट पहले SMS देखें +351960381538 सक्रिय आख़िरी SMS 14 मिनट पहले SMS देखें +351966806585 SMS का इंतज़ार यहाँ अब तक कोई SMS नहीं आया SMS देखें +351960298457 SMS का इंतज़ार यहाँ अब तक कोई SMS नहीं आया SMS देखें +351966753841 SMS का इंतज़ार यहाँ अब तक कोई SMS नहीं आया SMS देखें +351960316794 SMS का इंतज़ार यहाँ अब तक कोई SMS नहीं आया SMS देखें +351967609502 SMS का इंतज़ार यहाँ अब तक कोई SMS नहीं आया SMS देखें +351966753902 SMS का इंतज़ार यहाँ अब तक कोई SMS नहीं आया SMS देखें

देश के अनुसार मुफ़्त नंबर

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

वह इसी पेज पर है। ऊपर की सूची से कोई नंबर लीजिए, ज़रूरी सेवा के रजिस्ट्रेशन फ़ॉर्म में डालिए और उस नंबर का पेज देखते रहिए: कोड वाला संदेश वहीं दिखेगा।

कुल 18 नंबर, इनमें से 18 अभी काम में हैं — या तो दिए जा रहे हैं या हाल ही में इन पर संदेश आया है। बाकी अपना संग्रह संभाले रखते हैं और फिर से चल सकते हैं।

आज़मा सकते हैं, कोड आते भी हैं। लेकिन सार्वजनिक नंबर से जुड़ा मैसेंजर अकाउंट आपका नहीं होता: यह पेज खोलने वाला कोई भी लॉगिन कोड पढ़कर अकाउंट ले सकता है। असली अकाउंट के लिए निजी नंबर लीजिए।

नंबर साझा है और सेवाएँ एक ही नंबर से बार-बार रजिस्ट्रेशन सीमित करती हैं। पुर्तगाल का दूसरा नंबर, किसी और देश का नंबर आज़माइए या बाद में आइए — पूल नियमित रूप से भरा जाता है।

ऐसा नंबर चाहिए जो सिर्फ़ आपको दिखे?

Tiger SMS का निजी नंबर कुछ सेंट का होता है, एक बार काम आता है और सिर्फ़ आपका होता है। मुफ़्त नंबर यहीं रहेंगे — जब बस आज़माकर देखना हो।

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