Бесплатные номера для AliExpress
Ниже — страны, на номера которых приходили коды AliExpress. Номера общие: код видят все, кто открыл страницу.
Страны 1 Последняя SMS 1 час назад
Этими номерами пользуются все подряд. Страница открыта любому, так что код, который вы сюда запросите, вполне может прочитать посторонний, а аккаунт так и не станет только вашим.
Страны, где ловили коды AliExpress 1
Список собран по сообщениям, которые реально пришли на наши публичные номера. Он пересчитывается каждую ночь, поэтому состав стран меняется.
Бесплатные номера для других сервисов
Часто задаваемые вопросы
Выберите страну из списка выше, откройте её страницу и возьмите любой номер. Регистрация не нужна: сообщения с кодами AliExpress видны прямо на странице номера.
Коды AliExpress приходили на номера этих стран: Соединенные Штаты. Список считается по реальным сообщениям и обновляется каждую ночь.
Нет. Номер публичный: код AliExpress увидит любой посетитель страницы, а восстановить доступ к такому аккаунту позже не получится. Для важного аккаунта берите платный номер — он ваш и ничей больше.
Чаще всего номер уже использовали для регистрации в AliExpress, и сервис его отклоняет. Попробуйте номер другой страны из списка выше или возьмите платный — на него код приходит гарантированно.
Нужен номер, который видите только вы?
Личный номер в Tiger SMS стоит несколько центов, работает один раз и принадлежит только вам. А бесплатные останутся здесь — на случай, когда просто хочется попробовать.