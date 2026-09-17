WeChat 무료 번호
아래는 WeChat 인증번호가 도착한 국가입니다. 번호는 공개되어 있어 페이지를 연 누구나 코드를 볼 수 있습니다.
국가들 3 마지막 SMS 4시간 전
이 번호들은 모두가 함께 씁니다. 페이지는 누구에게나 열려 있어서 여기서 요청한 코드를 낯선 사람이 읽을 수도 있고, 그 계정은 끝내 온전히 내 것이 되지 않습니다.
WeChat 인증번호가 도착한 국가 3
이 목록은 공개 번호에 실제로 도착한 메시지를 바탕으로 만들어집니다. 매일 밤 다시 계산되므로 국가 목록은 달라집니다.
다른 서비스의 무료 번호
자주 묻는 질문(FAQ)
위 목록에서 국가를 선택해 해당 페이지를 열고 아무 번호나 사용하세요. 가입은 필요 없으며 WeChat 인증번호 메시지는 번호 페이지에 바로 표시됩니다.
WeChat 인증번호는 다음 국가의 번호로 도착했습니다: 미국, 캐나다, 영국. 이 목록은 실제 메시지를 기준으로 매일 밤 갱신됩니다.
안전하지 않습니다. 번호가 공개되어 있어 페이지를 연 누구나 WeChat 인증번호를 볼 수 있고, 나중에 계정을 복구할 수도 없습니다. 중요한 계정에는 본인 전용 유료 번호를 사용하세요.
대개 그 번호는 이미 WeChat 가입에 사용되어 서비스가 거부합니다. 위 목록에서 다른 국가의 번호를 시도하거나 유료 번호를 이용하세요. 유료 번호는 코드 수신이 보장됩니다.
나만 볼 수 있는 번호가 필요하신가요?
Tiger SMS의 개인 번호는 몇 센트면 되고, 한 번 쓰이며, 오직 나만의 번호입니다. 무료 번호는 그냥 한번 시험해 보고 싶을 때를 위해 계속 여기 있습니다.