虚拟号码
Flot接码平台：虚拟号码接收Flot短信验证码
Flot虚拟号码购买 — 在线接收短信验证码
需要接收Flot验证码？购买一个虚拟号码即可在线接码：低至$0.074，1个国家的号码可选，注册Flot无需真实手机号。
$0.074 起 1 个国家 2K+ 个号码 6 次激活 / 30 天 价格更新于：Sep 3
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Flot
2000
个
排名前10的国家： Flot
以下是接收率最高的 10 个国家
价格更新于：Sep 3
TIGER SMS 上的 Flot
- 过去 30 天激活次数：6
- 每个国家最多 2 家独立供应商
- 投递高峰日（India）：送达 66 条短信
TIGER SMS使用分步指南
- 注册并为余额充值。
- 选择 Flot（$0.074 起）。
- 选择国家并点击“购买”。
- 使用该号码进行注册。
- 在本网站上接收验证码。
獎勵 未收到验证码——20 分钟后自动退款。
常见问题解答
从 $0.074 到 $0.074——1 个国家的中位数为 $0.074。价格更新于 Sep 3。
1 个国家共 2K+ 个号码。
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