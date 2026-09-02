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Flot接码平台：虚拟号码接收Flot短信验证码

Flot虚拟号码购买 — 在线接收短信验证码

需要接收Flot验证码？购买一个虚拟号码即可在线接码：低至$0.074，1个国家的号码可选，注册Flot无需真实手机号。

$0.074 1 个国家 2K+ 个号码 6 次激活 / 30 天 价格更新于：Sep 3

选择的服务

Flot
2000

排名前10的国家： Flot

以下是接收率最高的 10 个国家

价格更新于：Sep 3

印度
送达率最佳
2000

$0.074

所有国家和价格

Flot 号码价格从 $0.074$0.074（平均 $0.074，中位数 $0.074），覆盖 1 个国家。 比 89% 有现货的服务更便宜。

今日最低价： 印度 $0.074

价格分布

低于 $0.05 0
$0.05 – $0.20 1
$0.20 – $0.50 0
高于 $0.50 0
国家 最低价格 库存 多条短信
印度 $0.074 2,000+

TIGER SMS 上的 Flot

  • 过去 30 天激活次数：6
  • 每个国家最多 2 家独立供应商
  • 投递高峰日（India）：送达 66 条短信

TIGER SMS使用分步指南

  1. 注册并为余额充值。
  2. 选择 Flot$0.074 起）。
  3. 选择国家并点击“购买”。
  4. 使用该号码进行注册。
  5. 在本网站上接收验证码。

獎勵 未收到验证码——20 分钟后自动退款。

常见问题解答

$0.074$0.074——1 个国家的中位数为 $0.074。价格更新于 Sep 3

今天：India ($0.074)

1 个国家共 2K+ 个号码。

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