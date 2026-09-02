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Flot 가상번호로 문자인증

전화번호 없이 Flot 가입 — 인증번호 온라인 수신

Tiger SMS에서 Flot 문자인증용 가상번호를 $0.074부터 구매할 수 있습니다. 개인 전화번호 없이 인증번호를 받고 바로 가입하세요 — 1개 국가의 번호가 준비되어 있습니다.

$0.074부터 1개 국가 2K+개 번호 30일간 6건 활성화 가격 업데이트: 9월 3

선택된 서비스

Flot
2000

상위 10개 국가 Flot

아래는 배송률이 가장 높은 10개국입니다

가격 업데이트: 9월 3

인도
최고 수신율
2000

$0.074

모든 국가 및 가격

Flot 번호 가격은 1개 국가에서 $0.074~$0.074입니다(평균 $0.074, 중앙값 $0.074). 재고가 있는 서비스 중 89%보다 저렴합니다.

오늘의 최저가: 인도 $0.074

가격 분포

$0.05 미만 0
$0.05 – $0.20 1
$0.20 – $0.50 0
$0.50 초과 0
국가 최저 가격 재고 멀티 SMS
인도 $0.074 2,000+

TIGER SMS의 Flot

  • 최근 30일 활성화 수: 6
  • 국가당 최대 2개 독립 공급사
  • 최다 수신일(India): SMS 66건 수신

TIGER SMS 시작하기 – 단계별 가이드

  1. 가입 후 잔액을 충전하세요.
  2. Flot 선택 — $0.074부터.
  3. 국가를 선택하고 구매를 누르세요.
  4. 해당 번호로 가입을 진행하세요.
  5. 이 사이트에서 코드를 받으세요.

보너스 코드 미수신 시 20분 후 자동 환불.

자주 묻는 질문(FAQ)

$0.074~$0.0741개 국가 중앙값 $0.074. 가격 업데이트: 9월 3.

오늘: India ($0.074)

1개 국가에 2K+개 번호.

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