Mua Số Điện Thoại Ảo để Đăng Ký TikTok/Douyin

Cách Đăng Ký Tài Khoản TikTok hoặc Douyin Mà Không Cần Chia Sẻ Số Điện Thoại Cá Nhân

Dịch vụ đã chọn

Tik Tok
7561358

pcs

20 quốc gia hàng đầu cho Tik Tok

Brazil - Brasil
1117630 pcs

2.95₽

Maroc
33614 pcs

1.08₽

Ukraina
18222 pcs

2.00₽

Thái Lan
74710 pcs

13.00₽

Hà Lan
113024 pcs

1.81₽

TikTok/Douyin Là Gì?

TikTok, được biết đến rộng rãi trên thế giới, và Douyin trong Trung Quốc, là một nền tảng đa phương tiện phát triển nhanh chóng, thu hút sự chú ý toàn cầu nhờ vào các video ngắn hấp dẫn. Nó cho phép người dùng sản xuất và chia sẻ những video ngắn, thường đi kèm với nhạc hoặc âm thanh thịnh hành. Với thư viện rộng lớn các bộ lọc sáng tạo, hiệu ứng hình ảnh và công cụ chỉnh sửa, ứng dụng này biến những khoảnh khắc bình thường thành các nội dung có thể lan truyền mạnh mẽ. TikTok/Douyin không chỉ là một công cụ chỉnh sửa video mà còn nổi bật với cộng đồng mạng xã hội sôi động, nơi người dùng tương tác bằng cách thích, bình luận và chia sẻ nội dung của nhau, tạo ra một trải nghiệm giải trí thực sự tương tác.

Cách Mua Số Điện Thoại Ảo Cho Việc Xác Minh TikTok/Douyin

Bước 1

Đăng Ký Tài Khoản trên TIGER SMS

Bắt đầu bằng cách tạo một tài khoản trên TIGER SMS. Bạn chỉ cần một email hợp lệ—không cần số điện thoại cá nhân hay thông tin nhạy cảm.

Bước 2

Nạp Tiền Vào Tài Khoản

Nạp tiền vào ví TIGER SMS của bạn bằng một trong nhiều phương thức thanh toán có sẵn. Quá trình này nhanh chóng và an toàn.

Bước 3

Chọn Số Điện Thoại Phù Hợp

Truy cập vào mục "Chọn dịch vụ", nơi bạn sẽ tìm thấy các số điện thoại tạm thời từ khắp nơi trên thế giới—Mỹ, Anh, Pháp, Ấn Độ và nhiều quốc gia khác. Những số điện thoại này rất phù hợp cho việc xác minh TikTok hoặc Douyin.

Bước 4

Chọn Quốc Gia và Nền Tảng

Sử dụng bộ lọc hoặc thanh tìm kiếm để chọn TikTok/Douyin, cùng với quốc gia bạn muốn. Nhấn để mua số điện thoại.

Bước 5

Kiểm Tra Bảng Điều Khiển

Số điện thoại mới của bạn sẽ xuất hiện trong mục "Số Đang Hoạt Động", sẵn sàng nhận mã OTP ngay lập tức.

Lợi Ích Của Số Điện Thoại Ảo Cho Việc Xác Minh TikTok/Douyin

Bảo Vệ Quyền Riêng Tư

Bảo vệ số điện thoại thật của bạn là bước đầu tiên trong việc tự bảo vệ trên môi trường kỹ thuật số. Một số điện thoại tạm thời là lớp bảo vệ quyền riêng tư, giúp ngăn chặn các cuộc gọi không mong muốn, tin nhắn rác và các phần mềm theo dõi dữ liệu.

Quản Lý Nhiều Tài Khoản Dễ Dàng

Dù bạn là một người sáng tạo quản lý nhiều tài khoản hay một nhà tiếp thị điều hành chiến dịch, số điện thoại ảo giúp việc sử dụng nhiều tài khoản TikTok/Douyin trở nên dễ dàng—không cần thiết bị phụ hoặc thẻ SIM vật lý.

Đăng Ký Dễ Dàng

Bỏ qua các thủ tục rườm rà và đợi chờ. Với một số điện thoại tạm thời, việc nhận mã xác minh SMS cho tài khoản TikTok hoặc Douyin của bạn sẽ nhanh chóng, an toàn và hoàn toàn không phiền phức.

Tiếp Cận Dễ Dàng Mọi Nơi

Đừng để biên giới hạn chế sự sáng tạo của bạn. Với số điện thoại tạm thời, bạn có thể đăng ký và truy cập tài khoản TikTok hoặc Douyin từ bất kỳ đâu mà không cần SIM địa phương. Đây là lựa chọn lý tưởng cho những người hay di chuyển, những người làm việc từ xa và các nhà sáng tạo.

Giải Pháp Liên Lạc Tiết Kiệm Chi Phí

Tại sao phải chi tiêu thêm cho các gói điện thoại phụ? Một số điện thoại ảo là lựa chọn tiết kiệm chi phí, cung cấp đầy đủ chức năng với chi phí thấp hơn rất nhiều.

Đơn Giản Cho Sử Dụng Ngắn Hạn

Cần đăng ký TikTok hoặc Douyin chỉ cho một chiến dịch hay sử dụng tạm thời? Số điện thoại tạm thời rất lý tưởng cho các đăng ký ngắn hạn mà không cần cam kết lâu dài.

Ẩn Danh Cho Người Sáng Tạo

Dù bạn đang thử nghiệm nội dung, nghiên cứu xu hướng hay xây dựng các tài khoản chuyên biệt, việc giữ ẩn danh có thể là một lợi thế sáng tạo. Một số điện thoại có thể hủy giúp bạn tự do khám phá mà không tiết lộ danh tính thật.

Hoàn Hảo Cho Thử Nghiệm

Đang chạy thử nghiệm A/B hoặc khám phá các lĩnh vực khác nhau? Số điện thoại tạm thời giúp bạn tạo các tài khoản riêng biệt sạch sẽ để thử nghiệm mà không bị ảnh hưởng hoặc sai lệch từ các thuật toán.

Tiếp Cận Toàn Cầu

Muốn đăng ký bằng số điện thoại từ quốc gia khác? Một số điện thoại ảo mở ra cơ hội tiếp cận các tính năng khu vực và xu hướng địa phương, cho phép bạn tiếp cận khán giả toàn cầu.

Tiện Lợi Tuyệt Đối

Việc thiết lập một số điện thoại tạm thời cho TikTok hoặc Douyin chỉ mất vài phút. Không cần hợp đồng dài hạn. Không cần phần cứng. Chỉ cần truy cập ngay lập tức vào nền tảng bạn yêu thích.

Với Số Điện Thoại Ảo Của Chúng Tôi, Bạn Có Thể Truy Cập Các Ứng Dụng và Nền Tảng Phổ Biến Khác Như:

Telegram

WhatsApp

Instagram

Gmail

Discord

Google RCS

X

Apple

AliPay AliBaba

Tinder

Facebook

Viber

Amazon

Yahoo

Microsoft

Grindr

WeChat

Câu hỏi thường gặp

Khi nào có thêm số mới?

Các bản cập nhật về việc bổ sung số điện thoại mới cho các quốc gia như Nga, Anh, Mỹ, Pháp và Đức có thể được theo dõi qua bot Telegram @TigerSMSofficial_bot.

Tôi đã nhập mã nhận được, nhưng tài khoản của tôi không thể đăng ký:

Thỉnh thoảng, các nhà cung cấp của chúng tôi có thể cấp số điện thoại đã được sử dụng hoặc bị hạn chế. Nếu bạn gặp phải sự cố này, hãy chụp màn hình cho thấy sự cố với xác minh 2FA và bao gồm số điện thoại bị lỗi. Gửi cho bộ phận hỗ trợ khách hàng để được giải quyết. Chúng tôi sẽ hoàn lại số tiền đã thu đối với số điện thoại không hợp lệ.

Số điện thoại ảo là gì?

Số điện thoại ảo là một đường dây điện thoại được lưu trữ trên đám mây, không phụ thuộc vào thẻ SIM vật lý hay thiết bị cụ thể. Nó không bị giới hạn bởi vị trí địa lý và chủ yếu được thiết kế để nhận tin nhắn SMS—đặc biệt là để xác minh hoặc kích hoạt. Không hỗ trợ gửi tin nhắn đi, tạo ra giải pháp liên lạc một chiều an toàn.

Tôi có nhận thẻ SIM với số điện thoại ảo không?

Không cần thẻ SIM vật lý. Số điện thoại bạn mua chỉ tồn tại trực tuyến và có thể truy cập qua bảng điều khiển người dùng của bạn. Từ đó, bạn có thể ngay lập tức xem các tin nhắn SMS đến, bao gồm các mã OTP và mã xác minh từ các dịch vụ bạn đang đăng ký.

Dịch vụ tôi cần không có trong danh sách—Tôi nên làm gì?

Nếu bạn không thấy nền tảng mong muốn trong danh sách các dịch vụ hỗ trợ, chọn tùy chọn "Bất kỳ Dịch Vụ Nào" và chọn quốc gia bạn muốn. Tiếp tục mua số điện thoại ảo như bình thường—nó vẫn sẽ hoạt động để nhận mã xác minh trong quá trình đăng ký hoặc đăng nhập.