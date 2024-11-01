TikTok/Douyin登録用の仮想番号を購入する
TikTokまたはDouyinアカウントを個人番号を共有せずに登録する方法
TikTok/Douyinとは？
TikTokは、急速に進化しているマルチメディアプラットフォームで、世界中で認知されており、中国ではDouyinとして知られています。ユーザーは、人気のある音楽やサウンドを使って短い動画を作成し、共有することで広く評価されています。多彩なクリエイティブフィルターや視覚効果、編集ツールを駆使して、普通の瞬間をバイラルコンテンツに変えることができます。これは単なる動画編集アプリではなく、ユーザー同士が「いいね」やコメントをしたり、コンテンツを共有したりする活発でインタラクティブなコミュニティを提供しています。
TikTok/Douyin認証用の偽電話番号を購入する方法
手順：番号
TIGER SMSにサインアップ
TIGER SMSでアカウントを作成します。有効なメールアドレスがあればOKで、個人の電話番号や機密データは必要ありません。
手順：番号
ウォレットにチャージ
TIGER SMSウォレットの残高は、さまざまな支払い方法を使って迅速かつ安全にチャージできます。
手順：番号
利用可能な番号を確認
「サービスの選択」タブに移動し、世界中の一時的な電話番号を確認します。USA、UK、フランス、インドなど、TikTokやDouyinの認証に最適な番号を見つけることができます。
手順：番号
国とプラットフォームを選択
フィルターと検索バーを使用して、TikTok/Douyinと希望の国を選択します。その後、「購入」ボタンをクリックして番号を購入します。
手順：番号
ダッシュボードで確認
新しい番号は「アクティブな番号」タブに表示され、すぐにOTPを受け取れる準備が整います。
TikTok/Douyin認証のための仮想番号の利点：
プライバシー保護
自分の実際の番号を守ることは、デジタル自己防衛の第一歩です。一時的な番号はプライバシーバッファとして機能し、不要な連絡先やスパム、データ追跡者からあなたを守ります。
複数アカウントの管理が簡単に
クリエイターが複数のペルソナを管理する場合や、マーケターがキャンペーンを運営する場合でも、OTP用のデジタル仮想番号を使えば、追加のデバイスや物理的なSIMカードに頼ることなく、複数のTikTok/Douyinアカウントを簡単に運営できます。
簡単な登録
待機時間や面倒な手続きを省いて、TikTokやDouyinアカウントのSMS認証が迅速で安全、かつ完全に手間なく完了します。
国境を越えたシームレスなアクセス
一時的な番号を使えば、どこからでもTikTokやDouyinアカウントに登録してアクセスできます。現地のSIMカードは必要ありません。頻繁に旅行する人やデジタルノマド、移動中のクリエイターに最適です。
コスト効果の高い通信ソリューション
副電話プランに追加の費用をかける必要はありません。仮想番号は、少ないコストで完全な機能を提供するコスト効果の高い代替手段です。
短期間でのシンプルさ
キャンペーンや一時的な利用のためにTikTokやDouyinに迅速にアクセスする必要がある場合、一時的な番号は短期間の登録に最適な解決策です。長期契約は不要です。
クリエイターの匿名性
コンテンツをテストしたり、トレンドを調査したり、ニッチアカウントを作成したりする際、匿名でいることは創造的な利点を提供します。使い捨て番号を使えば、実際の身元を明かさずに自由に探索できます。
テスト用にも最適
A/Bコンテンツテストを実施したり、異なるニッチを試したりする場合、一時的な番号を使えば、クロスコンタミネーションやアルゴリズムのバイアスなしで、クリーンで別々のアカウントを作成できます。
グローバルなリーチ
他の国の番号で登録したいですか？仮想番号は、地域の機能やローカルトレンドにアクセスでき、世界中のオーディエンスにアプローチする扉を開きます。
究極の便利さ
TikTokやDouyinのための一時的な番号の取得は数分で完了します。長期契約や追加の機器は必要ありません。すぐにお気に入りのプラットフォームにアクセスできます。
