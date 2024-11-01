中文
购买用于注册TikTok/抖音的虚拟号码

无需提供真实号码即可注册TikTok或抖音账号

选择的服务

Tik Tok
7561358

个。

查看所有国家 Tik Tok

巴西
1117630 个。

2.95₽

摩洛哥
33614 个。

1.08₽

乌克兰
18222 个。

2.00₽

泰国
74710 个。

13.00₽

荷兰
113024 个。

1.81₽

关于TikTok/抖音

TikTok（国际版）/抖音（中国版）是风靡全球的短视频社交平台，以创意短内容为核心，为用户提供音乐短视频创作、互动社区和智能推荐服务。平台配备海量特效滤镜与专业级剪辑工具，助力普通用户轻松打造爆款内容。其独特的社交属性支持点赞、评论、转发等深度互动，构建了沉浸式娱乐生态。

TikTok/抖音虚拟号码获取指南

步 1

注册TIGER SMS账户

仅需有效邮箱即可完成注册，无需提交手机号等私人信息

步 2

账户充值

支持多种支付方式快速安全充值

步 3

查找可用号码

在"服务选择"专区获取全球临时号码（美/英/法/印等多国可选）

步 4

选定国家与平台

通过筛选功能快速定位TikTok/抖音及目标国家号码

步 5

查看购买的号码

新购号码将实时显示在"活跃号码"区，即刻接收验证码

虚拟号码验证核心优势：

隐私防护

建立数字防火墙，有效隔绝骚扰电话、垃圾短信及数据追踪

多账号管理

内容创作者与营销人员可轻松管理多个账号，无需额外设备

极速注册

跳过繁琐流程，秒收验证码实现无障碍注册

跨国访问

无需当地SIM卡，全球任意地区畅享平台服务

成本低

相比实体副号，虚拟号码提供同等功能但费用更低廉

短期适用

临时活动或短期项目注册的理想选择

保户隐私

保护真实身份，助力内容测试与垂类账号运营

纯净测试环境

A/B测试时避免账号交叉影响，获取准确数据

可获取全球的号码

通过选择不同国家号码，解锁本地化功能与流量池

即开即用

无需硬件设备，只需几分钟即完成号码配置

同步支持其他热门平台：

Telegram

WhatsApp

Instagram

Gmail

Discord

Google RCS

X

Apple

AliPay AliBaba

Tinder

Facebook

Viber

Amazon

Yahoo

Microsoft

Grindr

WeChat

常见问题解答

新号码何时补充？

俄罗斯、英国、美国、法国、德国等国家号码库存更新可通过官方Telegram机器人@TigerSMSofficial_bot追踪

输入验证码后仍无法注册？

偶有号码被占用或受限情况，请截取双重认证报错界面并附上问题号码提交客服，我们将退还无效号码费用

什么是虚拟号码？

它是基于云服务的电话号码，不依赖实体SIM卡或特定设备，无地域限制，专为接收验证码/激活码设计（不支持外发短信）

会收到实体SIM卡吗？

无需物理SIM卡，所有操作在线完成，验证码将通过用户面板实时显示

我要的平台不在列表里怎么办？

选择"其他服务"选项并购买对应国家号码，仍可正常接收该平台验证码