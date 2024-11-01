购买用于注册TikTok/抖音的虚拟号码
无需提供真实号码即可注册TikTok或抖音账号
关于TikTok/抖音
TikTok（国际版）/抖音（中国版）是风靡全球的短视频社交平台，以创意短内容为核心，为用户提供音乐短视频创作、互动社区和智能推荐服务。平台配备海量特效滤镜与专业级剪辑工具，助力普通用户轻松打造爆款内容。其独特的社交属性支持点赞、评论、转发等深度互动，构建了沉浸式娱乐生态。
TikTok/抖音虚拟号码获取指南
步 1
注册TIGER SMS账户
仅需有效邮箱即可完成注册，无需提交手机号等私人信息
步 2
账户充值
支持多种支付方式快速安全充值
步 3
查找可用号码
在"服务选择"专区获取全球临时号码（美/英/法/印等多国可选）
步 4
选定国家与平台
通过筛选功能快速定位TikTok/抖音及目标国家号码
步 5
查看购买的号码
新购号码将实时显示在"活跃号码"区，即刻接收验证码
虚拟号码验证核心优势：
隐私防护
建立数字防火墙，有效隔绝骚扰电话、垃圾短信及数据追踪
多账号管理
内容创作者与营销人员可轻松管理多个账号，无需额外设备
极速注册
跳过繁琐流程，秒收验证码实现无障碍注册
跨国访问
无需当地SIM卡，全球任意地区畅享平台服务
成本低
相比实体副号，虚拟号码提供同等功能但费用更低廉
短期适用
临时活动或短期项目注册的理想选择
保户隐私
保护真实身份，助力内容测试与垂类账号运营
纯净测试环境
A/B测试时避免账号交叉影响，获取准确数据
可获取全球的号码
通过选择不同国家号码，解锁本地化功能与流量池
即开即用
无需硬件设备，只需几分钟即完成号码配置
