TikTok/도우인(Douyin) 등록용 가상 번호 구매하기

TikTok/도우인이란?

TikTok은 전 세계적으로 잘 알려진 짧은 형식의 동영상 플랫폼으로, 중국 내에서는 도우인(Douyin)이라는 이름으로 운영되고 있습니다. 사용자는 유행하는 음악이나 사운드를 배경으로 짧은 동영상을 제작 및 공유할 수 있으며, 다양한 필터와 시각 효과, 편집 도구를 활용해 일상을 창의적인 콘텐츠로 탈바꿈할 수 있습니다. 단순한 영상 편집기를 넘어, TikTok/도우인은 좋아요, 댓글, 공유 등 활발한 상호작용이 이루어지는 커뮤니티 중심의 소셜 플랫폼입니다.