TikTok/도우인(Douyin) 등록용 가상 번호 구매하기
개인 전화번호 없이 TikTok 또는 도우인 계정 등록하는 방법
TikTok/도우인이란?
TikTok은 전 세계적으로 잘 알려진 짧은 형식의 동영상 플랫폼으로, 중국 내에서는 도우인(Douyin)이라는 이름으로 운영되고 있습니다. 사용자는 유행하는 음악이나 사운드를 배경으로 짧은 동영상을 제작 및 공유할 수 있으며, 다양한 필터와 시각 효과, 편집 도구를 활용해 일상을 창의적인 콘텐츠로 탈바꿈할 수 있습니다. 단순한 영상 편집기를 넘어, TikTok/도우인은 좋아요, 댓글, 공유 등 활발한 상호작용이 이루어지는 커뮤니티 중심의 소셜 플랫폼입니다.
TikTok/도우인 인증용 가상 번호 구매 방법
단계:번호
TIGER SMS에 가입하기
유효한 이메일만으로 간편하게 가입할 수 있으며, 개인 전화번호나 민감한 정보를 입력할 필요가 없습니다.
단계:번호
잔액 충전하기
다양한 결제 수단을 통해 TIGER SMS 지갑에 자금을 충전하세요. 빠르고 안전합니다.
단계:번호
사용 가능한 번호 확인하기
"서비스 선택" 탭에서 전 세계(미국, 영국, 프랑스, 인도 등)의 임시 번호를 확인할 수 있습니다. TikTok 또는 도우인 인증에 적합한 번호를 선택하세요.
단계:번호
국가 및 플랫폼 선택하기
검색창 또는 필터 기능을 이용해 원하는 국가와 "TikTok/도우인"을 선택하세요. 클릭하여 번호를 구매합니다.
단계:번호
대시보드 확인하기
구매한 번호는 "활성 번호" 탭에 표시되며, 즉시 OTP를 수신할 수 있습니다.
TikTok/도우인 인증용 가상 번호의 장점
개인정보 보호
개인 전화번호 노출 없이 스팸, 추적, 원치 않는 연락으로부터 보호받을 수 있습니다.
다계정 관리의 용이함
여러 계정을 운영하는 콘텐츠 제작자나 마케터에게 최적화된 솔루션입니다. 물리적 SIM 카드나 추가 기기 없이도 계정을 분리 운영할 수 있습니다.
간편한 등록
복잡한 절차 없이 빠르고 안전하게 SMS 인증을 받을 수 있습니다.
국경을 넘는 접속 가능성
로컬 SIM 없이도 어디서든 TikTok 또는 도우인 계정 등록 및 접속이 가능해, 디지털 노마드나 자주 이동하는 사용자에게 이상적입니다.
비용 효율성
별도의 전화 요금제 없이도 동일한 기능을 저렴하게 이용할 수 있습니다.
단기 프로젝트에 적합
단기 캠페인이나 일시적인 계정이 필요한 경우에 이상적인 솔루션입니다.
익명성 확보
실명을 노출하지 않고 실험적 콘텐츠 제작, 트렌드 분석, 틈새 계정 운영이 가능합니다.
테스트에 최적화
A/B 테스트 및 다양한 콘텐츠 전략 실험 시 계정을 구분하여 편리하게 운영할 수 있습니다.
글로벌 접근성
다양한 국가 번호로 지역별 기능 및 트렌드에 접근할 수 있어 전 세계 사용자와의 소통이 용이합니다.
간편한 사용
몇 분 안에 가상 번호를 설정하고 TikTok/도우인에 접속할 수 있습니다. 계약이나 하드웨어가 필요 없습니다.
가상 번호로 이용할 수 있는 인기 앱 및 플랫폼:
Telegram
Gmail
Discord
Google RCS
X
Apple
AliPay AliBaba
Tinder
Viber
Amazon
Yahoo
Microsoft
Grindr