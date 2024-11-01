KO
TikTok/도우인(Douyin) 등록용 가상 번호 구매하기

개인 전화번호 없이 TikTok 또는 도우인 계정 등록하는 방법

선택된 서비스

Tik Tok
7561358

컴퓨터.

상위 20개 국가 Tik Tok

브라질
1117630 컴퓨터.

2.95₽

모로코
33614 컴퓨터.

1.08₽

우크라이나
18222 컴퓨터.

2.00₽

태국
74710 컴퓨터.

13.00₽

네덜란드
113024 컴퓨터.

1.81₽

TikTok/도우인이란?

TikTok은 전 세계적으로 잘 알려진 짧은 형식의 동영상 플랫폼으로, 중국 내에서는 도우인(Douyin)이라는 이름으로 운영되고 있습니다. 사용자는 유행하는 음악이나 사운드를 배경으로 짧은 동영상을 제작 및 공유할 수 있으며, 다양한 필터와 시각 효과, 편집 도구를 활용해 일상을 창의적인 콘텐츠로 탈바꿈할 수 있습니다. 단순한 영상 편집기를 넘어, TikTok/도우인은 좋아요, 댓글, 공유 등 활발한 상호작용이 이루어지는 커뮤니티 중심의 소셜 플랫폼입니다.

TikTok/도우인 인증용 가상 번호 구매 방법

단계:번호

TIGER SMS에 가입하기

유효한 이메일만으로 간편하게 가입할 수 있으며, 개인 전화번호나 민감한 정보를 입력할 필요가 없습니다.

단계:번호

잔액 충전하기

다양한 결제 수단을 통해 TIGER SMS 지갑에 자금을 충전하세요. 빠르고 안전합니다.

단계:번호

사용 가능한 번호 확인하기

"서비스 선택" 탭에서 전 세계(미국, 영국, 프랑스, 인도 등)의 임시 번호를 확인할 수 있습니다. TikTok 또는 도우인 인증에 적합한 번호를 선택하세요.

단계:번호

국가 및 플랫폼 선택하기

검색창 또는 필터 기능을 이용해 원하는 국가와 "TikTok/도우인"을 선택하세요. 클릭하여 번호를 구매합니다.

단계:번호

대시보드 확인하기

구매한 번호는 "활성 번호" 탭에 표시되며, 즉시 OTP를 수신할 수 있습니다.

TikTok/도우인 인증용 가상 번호의 장점

개인정보 보호

개인 전화번호 노출 없이 스팸, 추적, 원치 않는 연락으로부터 보호받을 수 있습니다.

다계정 관리의 용이함

여러 계정을 운영하는 콘텐츠 제작자나 마케터에게 최적화된 솔루션입니다. 물리적 SIM 카드나 추가 기기 없이도 계정을 분리 운영할 수 있습니다.

간편한 등록

복잡한 절차 없이 빠르고 안전하게 SMS 인증을 받을 수 있습니다.

국경을 넘는 접속 가능성

로컬 SIM 없이도 어디서든 TikTok 또는 도우인 계정 등록 및 접속이 가능해, 디지털 노마드나 자주 이동하는 사용자에게 이상적입니다.

비용 효율성

별도의 전화 요금제 없이도 동일한 기능을 저렴하게 이용할 수 있습니다.

단기 프로젝트에 적합

단기 캠페인이나 일시적인 계정이 필요한 경우에 이상적인 솔루션입니다.

익명성 확보

실명을 노출하지 않고 실험적 콘텐츠 제작, 트렌드 분석, 틈새 계정 운영이 가능합니다.

테스트에 최적화

A/B 테스트 및 다양한 콘텐츠 전략 실험 시 계정을 구분하여 편리하게 운영할 수 있습니다.

글로벌 접근성

다양한 국가 번호로 지역별 기능 및 트렌드에 접근할 수 있어 전 세계 사용자와의 소통이 용이합니다.

간편한 사용

몇 분 안에 가상 번호를 설정하고 TikTok/도우인에 접속할 수 있습니다. 계약이나 하드웨어가 필요 없습니다.

가상 번호로 이용할 수 있는 인기 앱 및 플랫폼:

Telegram

WhatsApp

Instagram

Gmail

Discord

Google RCS

X

Apple

AliPay AliBaba

Tinder

Facebook

Viber

Amazon

Yahoo

Microsoft

Grindr

WeChat

자주 묻는 질문 (FAQ)

새 번호는 언제 추가되나요?

러시아, 영국, 미국, 프랑스, 독일의 신규 번호 추가 관련 업데이트는 텔레그램 봇 @TigerSMSofficial_bot을 통해 확인할 수 있습니다.

코드를 입력했는데 계정 등록이 되지 않아요:

간혹 일부 번호가 이미 사용되었거나 제한된 경우가 있을 수 있습니다. 이 경우, 2단계 인증 오류 화면과 전화번호가 보이도록 캡처한 스크린샷을 고객지원에 제출해 주세요. 문제가 확인되면 해당 번호에 대한 금액은 환불해 드립니다.

가상 번호란 무엇인가요?

가상 번호는 물리적인 SIM 카드나 특정 기기와 연결되지 않은 클라우드 기반 전화번호입니다. 지역 제한 없이 SMS 수신을 위해 주로 사용되며, 메시지 발신은 지원되지 않습니다.

SIM 카드를 받을 수 있나요?

아니요, 실제 SIM 카드는 제공되지 않습니다. 온라인에서 구매한 번호는 사용자 대시보드를 통해 확인 가능하며, OTP 및 인증 코드 수신에 즉시 사용하실 수 있습니다.

원하는 서비스가 목록에 없으면 어떻게 하나요?

목록에 등록된 서비스가 없는 경우, “기타” 옵션을 선택한 후 원하는 국가를 설정하세요. 일반적인 번호 구매 절차를 그대로 따라가면 인증 코드 수신이 가능합니다.