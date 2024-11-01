ID
Beli Nomor Virtual untuk Pendaftaran TikTok/Douyin

Cara Mendaftar Akun TikTok atau Douyin Tanpa Membagikan Nomor Pribadi

Layanan terpilih

Tik Tok
7561358

pcs

20 negara teratas untuk Tik Tok

Brasil
1117630 pcs

2.95₽

Maroko
33614 pcs

1.08₽

Ukraina
18222 pcs

2.00₽

Thailand: Thailand
74710 pcs

13.00₽

Belanda
113024 pcs

1.81₽

Apa itu TikTok/Douyin?

TikTok, internationally recognized and referred to as Douyin within China, is a rapidly evolving multimedia platform that has garnered widespread global acclaim for its engaging short-form video content. It empowers users to produce and share bite-sized videos, often set to trending music or sound bites. With a vast library of creative filters, visual effects, and editing tools, the app transforms casual moments into viral content. More than just a video editor, TikTok/Douyin thrives on its vibrant social community, where users engage by liking, commenting, and sharing each other’s content, creating a truly interactive entertainment experience.

Cara Membeli Nomor Ponsel Palsu untuk Verifikasi TikTok/Douyin

Langkah 1

Daftar di TIGER SMS

Mulailah dengan membuat akun di TIGER SMS. Yang Anda butuhkan hanya alamat email yang valid—tanpa perlu nomor ponsel pribadi atau data sensitif.

Langkah 2

Isi Saldo Anda

Add funds to your TIGER SMS wallet using one of the many available payment methods. It’s quick and secure.

Langkah 3

Jelajahi Nomor yang Tersedia

Head over to the “Selecting a service” tab, where you’ll find temporary phone numbers from around the globe—USA, UK, France, India, and many more. These numbers are ideal for TikTok or Douyin verification.

Langkah 4

Pilih Negara dan Platform Anda

Gunakan filter atau kolom pencarian untuk memilih TikTok/Douyin, bersama dengan negara yang Anda inginkan. Klik untuk membeli nomor tersebut.

Langkah 5

Periksa Dasbor Anda

Your new number will now appear in the “Active Numbers” tab, ready to receive OTPs instantly.

Manfaat Nomor Virtual untuk Verifikasi TikTok/Douyin:

Privasi

Melindungi nomor asli Anda adalah langkah pertama dalam mempertahankan privasi digital. Nomor sementara bertindak sebagai pelindung privasi, menjaga agar kontak yang tidak diinginkan, spammer, dan pelacak data tetap terjauh.

Pengelolaan Banyak Akun dengan Mudah

Whether you’re a creator managing multiple personas or a marketer running campaigns, a digital virtual number for OTP makes it easy to use several TikTok/Douyin accounts—no need to rely on extra devices or physical SIM cards.

Pendaftaran Tanpa Repot

Lewati waktu tunggu dan tinggalkan dokumen-dokumen rumit. Dengan nomor sementara, menerima verifikasi SMS untuk akun TikTok atau Douyin Anda menjadi cepat, aman, dan bebas repot.

Akses Lancar Tanpa Batasan Wilayah

Don’t let borders limit your creativity. With temporary numbers, you can register and access your TikTok or Douyin account from anywhere, no local SIM required. Perfect for frequent flyers, digital nomads, and creators on the move.

Solusi Komunikasi yang Hemat Biaya

Mengapa membayar lebih untuk paket ponsel tambahan? Nomor virtual adalah alternatif hemat biaya yang memberikan fungsionalitas penuh dengan biaya yang jauh lebih rendah.

Kesederhanaan untuk Penggunaan Jangka Pendek

Need quick access to TikTok or Douyin just for a campaign or temporary use? Temporary numbers are perfect for those short-term sign-ups that don’t justify a permanent commitment.

Anonimitas untuk Kreator

Baik Anda sedang menguji konten, meneliti tren, atau membangun akun dengan niche tertentu, tetap anonim dapat menjadi keuntungan kreatif. Nomor sekali pakai membantu Anda menjelajahi dengan bebas tanpa mengungkapkan identitas asli Anda.

Aman untuk Pengujian

Mengadakan uji konten A/B atau menjelajahi berbagai niche? Nomor sementara memungkinkan Anda membuat akun terpisah untuk pengujian tanpa adanya kontaminasi silang atau bias algoritma.

Jangkauan Global

Ingin mendaftar dengan nomor dari negara lain? Nomor virtual membuka akses ke fitur regional dan tren lokal, memungkinkan Anda menjangkau audiens di seluruh dunia.

Kemudahan Maksimal

Menyiapkan nomor sementara untuk TikTok atau Douyin hanya membutuhkan beberapa menit. Tanpa kontrak jangka panjang. Tanpa perangkat keras. Hanya akses instan ke platform yang Anda sukai.

Dengan Nomor Virtual Kami, Anda Bisa Mengakses Aplikasi dan Platform Populer Lainnya Seperti:

Telegram

WhatsApp

Instagram

Gmail

Discord

Google RCS

X

Apple

AliPay AliBaba

Tinder

Facebook

Viber

Amazon

Yahoo

Microsoft

Grindr

WeChat

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Kapan nomor baru ditambahkan?

Pembaruan mengenai penambahan nomor baru untuk Rusia, Inggris, Amerika Serikat, Prancis, dan Jerman dapat dilacak melalui bot Telegram @TigerSMSofficial_bot.

Saya Memasukkan Kode yang Diterima, Tapi Akun Saya Tidak Bisa Didaftarkan:

Terkadang, penyedia kami dapat secara tidak sengaja memberikan nomor yang sudah digunakan atau dibatasi. Jika Anda mengalami masalah ini, harap ambil tangkapan layar yang menunjukkan masalah dengan 2FA dan sertakan nomor ponsel yang dimaksud. Kirimkan ini ke dukungan pelanggan untuk penyelesaian. Kami akan mengembalikan jumlah yang dikenakan untuk nomor yang tidak valid.

Apa itu nomor virtual?

A virtual number is a cloud-hosted phone line that functions independently of physical SIM cards or specific devices. It’s not bound by geographic limitations and is primarily designed to receive SMS messages—particularly for verification or activation purposes. Outgoing messages are not supported, making it a streamlined solution for secure one-way communication.

Apakah Saya Menerima Kartu SIM dengan Nomor Virtual Saya?

No physical SIM card is needed. The number you purchase exists entirely online and will be accessible via your user dashboard. From there, you can instantly view incoming SMS messages, including one-time passwords (OTP) and verification codes from the services you’re signing up for.

Layanan yang Saya Butuhkan Tidak Tersedia—Apa yang Harus Saya Lakukan?

If you don’t see your desired platform in the list of supported services, select the “Any Other” option, then choose your preferred country. Proceed by purchasing a virtual number as usual—it will still work for receiving verification codes during registration or login.