Números públicos de Nueva Zelanda, gratis y sin registro
Números públicos de Nueva Zelanda que cualquiera puede abrir — teléfonos temporales sin SIM. Los códigos de verificación aparecen en esta misma página.
Números: 5 Activos: 5 Último SMS hace 22 minutos
Estos números los usa todo el mundo. La página está abierta a cualquiera, así que el código que pidas aquí puede acabar leyéndolo un desconocido y la cuenta nunca será solo tuya.
Números que funcionan ahora 5
Números gratis por país
Preguntas Frecuentes
Ya está en esta página. Coge cualquier número de la lista de arriba, ponlo en el formulario de registro del servicio que necesites y vigila la página del número: el mensaje con el código aparece ahí.
5 números en total, 5 de ellos están funcionando ahora mismo: se están repartiendo o han recibido un mensaje hace poco. El resto conserva su archivo y puede volver a la vida.
Puedes intentarlo y los códigos llegan. Pero una cuenta de mensajería atada a un número público no es tuya: cualquiera que abra esta página lee el código de acceso y puede quedarse con ella. Para una cuenta de verdad usa un número privado.
El número es compartido y los servicios limitan los registros repetidos desde el mismo. Prueba otro número de Nueva Zelanda, un número de otro país o vuelve más tarde: el conjunto se repone con regularidad.
¿Necesitas un número que solo veas tú?
Un número privado de Tiger SMS cuesta unos céntimos, sirve una vez y es solo tuyo. Los gratuitos se quedan aquí para cuando solo quieras probar.
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