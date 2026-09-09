バーチャル番号
ZeptoのSMS認証用 使い捨て電話番号
Zepto 電話番号なし 登録 — 認証コードをオンラインで受信
Tiger SMSではZeptoのSMS認証用の使い捨て電話番号を$0.09から購入できます。個人の電話番号を使わずに認証コードをオンラインで受信 — 1カ国の番号が利用可能です。
$0.09 から 1カ国 2K+件の番号 30日間で 2 回のアクティベーション 価格更新日：Sep 9
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Zepto
2000
個
上位10カ国 Zepto
以下は配信率が最も高い10か国です
価格更新日：Sep 9
TIGER SMS の Zepto
- 過去30日間のアクティベーション数：2
- 国ごとに最大 2 の独立プロバイダー
TIGER SMSを使って始めるためのステップバイステップガイド
- 登録して残高をチャージします。
- Zepto を選択 — $0.09 から。
- 国を選んで「購入」をタップします。
- その番号を登録に使用します。
- このサイトでコードを受け取ります。
ボーナス コードが届かない場合は20分後に自動返金。
よくある質問
$0.09〜$0.09 — 1カ国の中央値は $0.09。価格更新日：Sep 9。
1カ国で 2K+ の番号。
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