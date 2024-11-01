Тимчасовий номер телефону для rpd
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Топ-10 країн для rpd
Нижче — 10 країн із найвищим відсотком доставки
Покрокова інструкція для початку роботи з TIGER SMS
Крок 1
Створіть акаунт і поповніть рахунок
Почніть зі створення профілю користувача на платформі TIGER SMS. Після успішної реєстрації поповніть баланс облікового запису, щоб отримати доступ до широкого вибору віртуальних номерів, розрахованих на різні вимоги верифікації
Крок 2
Оберіть країну та сервіс
Перегляньте список доступних країн і оберіть ту, що найкраще відповідає вашим потребам.
Крок 3
Придбайте віртуальний номер
Далі оберіть потрібний номер і натисніть «Купити». Обраний номер зʼявиться в розділі «Активні номери» вашого кабінету — готовий до негайного використання
Крок 4
Використайте номер для верифікації
Скопіюйте придбаний номер і введіть його у відповідне поле під час реєстрації.
Крок 5
Отримайте код верифікації
Щойно сервіс надішле повідомлення з підтвердженням, поверніться до свого інтерфейсу TIGER SMS. Код підтвердження буде чітко показано поруч із відповідним активним номером — для вашої зручності
Бонус
Якщо СМС-код не прийде протягом 20 хвилин, кошти автоматично повернуться на баланс — без зайвих питань. Ви платите лише за успішно отримані повідомлення
Окрім rpd, наш сервіс пропонує тимчасові віртуальні номери для інших застосунків і платформ.
Googlemessenger
Instagram+Threads
Amazon
ChatGPT
Walmart
Viber
Telegram
Google,youtube,Gmail
Spincrush
Imo
Mercado
Ticketmaster
TikTok/Douyin
Часті запитання
Інформацію про появу нових віртуальних номерів можна відстежувати через офіційний Telegram-бот @TigerSMSofficial_bot. Цей канал вчасно надсилає оновлення, щоб користувачі мали доступ до найсвіжішого запасу номерів
Ми не можемо гарантувати 100% доставку СМС для кожного придбаного номера. Алгоритми різних сервісів можуть блокувати доставку повідомлень на тимчасові номери з різних причин. Щоб підвищити ймовірність успішної доставки повідомлення, скористайтеся такими порадами:
- Постійно пробуйте нові номери
- Експериментуйте з номерами різних країн
- Змініть IP-адресу через VPN-сервіс
- Вийдіть з інших активних акаунтів сервісу на вашому пристрої
Віртуальний номер — це телекомунікаційний ресурс, розміщений у хмарі, не привʼязаний до фізичної SIM-картки чи пристрою та незалежний від будь-якої фіксованої географічної локації. Його основна функція — здатність приймати СМС-повідомлення, зокрема одноразові коди (OTP) і коди активації.
Сервіс прийому СМС на віртуальні номери працює завдяки поєднанню власного обладнання та програмного забезпечення. Ми використовуємо власну інфраструктуру для роботи із SIM-картками, а також розроблене на замовлення ПЗ, яке забезпечує видачу мобільних номерів клієнтам для отримання повідомлень.
Якщо потрібного сервісу немає у списку, оберіть варіант «Будь-який інший» і виберіть відповідну країну із запропонованого списку. Після цього ви можете придбати номер і використати його, щоб завершити реєстрацію в потрібному вам сервісі