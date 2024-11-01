Покрокова інструкція для початку роботи з TIGER SMS

Крок 1 Створіть акаунт і поповніть рахунок Почніть зі створення профілю користувача на платформі TIGER SMS. Після успішної реєстрації поповніть баланс облікового запису, щоб отримати доступ до широкого вибору віртуальних номерів, розрахованих на різні вимоги верифікації

Крок 2 Оберіть країну та сервіс Перегляньте список доступних країн і оберіть ту, що найкраще відповідає вашим потребам.

Крок 3 Придбайте віртуальний номер Далі оберіть потрібний номер і натисніть «Купити». Обраний номер зʼявиться в розділі «Активні номери» вашого кабінету — готовий до негайного використання

Крок 4 Використайте номер для верифікації Скопіюйте придбаний номер і введіть його у відповідне поле під час реєстрації.

Крок 5 Отримайте код верифікації Щойно сервіс надішле повідомлення з підтвердженням, поверніться до свого інтерфейсу TIGER SMS. Код підтвердження буде чітко показано поруч із відповідним активним номером — для вашої зручності