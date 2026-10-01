LinkedIn için ücretsiz numaralar
Aşağıda LinkedIn kodlarının geldiği ülkeler var. Numaralar herkese açıktır: kodu sayfayı açan herkes görür.
Ülkeler 1 Son SMS 14 saat önce
Bu numaraları herkes ortak kullanıyor. Sayfa herkese açık, dolayısıyla buradan istediğiniz kodu bir yabancı da okuyabilir ve o hesap hiçbir zaman gerçekten sizin olmaz.
LinkedIn kodlarının geldiği ülkeler 1
Liste, herkese açık numaralarımıza gerçekten gelen mesajlardan derlenir. Her gece yeniden hesaplandığı için ülkeler değişir.
Diğer servisler için ücretsiz numaralar
Sıkça Sorulan Sorular
Yukarıdaki listeden bir ülke seçin, sayfasını açın ve herhangi bir numarayı alın. Kayıt gerekmez: LinkedIn kodlarını içeren mesajlar numaranın sayfasında görünür.
LinkedIn kodları şu ülkelerin numaralarına geldi: Portekiz. Liste gerçek mesajlara göre hesaplanır ve her gece güncellenir.
Hayır. Numara herkese açıktır: LinkedIn kodunu sayfayı açan herkes görür ve sonradan bu hesabı kurtaramazsınız. Önemli hesaplar için yalnızca size ait ücretli bir numara alın.
Çoğu zaman numara LinkedIn kaydı için daha önce kullanılmıştır ve servis onu reddeder. Yukarıdaki listeden başka bir ülkenin numarasını deneyin ya da ücretli numara alın — orada kod garantili gelir.
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