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Ücretsiz Numaralar

Apple için ücretsiz numaralar

Aşağıda Apple kodlarının geldiği ülkeler var. Numaralar herkese açıktır: kodu sayfayı açan herkes görür.

Ülkeler 2 Son SMS 1 gün önce

Bu numaraları herkes ortak kullanıyor. Sayfa herkese açık, dolayısıyla buradan istediğiniz kodu bir yabancı da okuyabilir ve o hesap hiçbir zaman gerçekten sizin olmaz.

Apple kodlarının geldiği ülkeler 2

Brezilya Numara: 11 Aktif: 11 Şili Numara: 9 Aktif: 3

Liste, herkese açık numaralarımıza gerçekten gelen mesajlardan derlenir. Her gece yeniden hesaplandığı için ülkeler değişir.

Diğer servisler için ücretsiz numaralar

Sıkça Sorulan Sorular

Yukarıdaki listeden bir ülke seçin, sayfasını açın ve herhangi bir numarayı alın. Kayıt gerekmez: Apple kodlarını içeren mesajlar numaranın sayfasında görünür.

Apple kodları şu ülkelerin numaralarına geldi: Brezilya, Şili. Liste gerçek mesajlara göre hesaplanır ve her gece güncellenir.

Hayır. Numara herkese açıktır: Apple kodunu sayfayı açan herkes görür ve sonradan bu hesabı kurtaramazsınız. Önemli hesaplar için yalnızca size ait ücretli bir numara alın.

Çoğu zaman numara Apple kaydı için daha önce kullanılmıştır ve servis onu reddeder. Yukarıdaki listeden başka bir ülkenin numarasını deneyin ya da ücretli numara alın — orada kod garantili gelir.

Yalnızca sizin göreceğiniz bir numara mı lazım?

Tiger SMS'te özel bir numara birkaç sent tutar, bir kez çalışır ve yalnızca size aittir. Ücretsizler de burada duruyor — sadece denemek istediğinizde.

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