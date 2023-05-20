Регистрация аккаунта Фейсбук без номера телефона

Facebook считается самой популярной социальной сетью в мире. Общее количество активных пользователей вплотную приблизилось к 3 миллиардам человек. Это открывает невероятные возможности не только для общения, но и ведения бизнеса, сбора статистики и решения других задач.

Может возникнуть вопрос о том, как создать Фейсбук без номера телефона. Если перейти на страницу регистрации, то мы не увидим таких вариантов. Существует обходной путь – это купить виртуальный номер для Facebook. Его отличие от реального заключается в том, что нет физической привязки в виде Сим-карты. Можно только получать СМС, просмотр которых доступен через интернет. Сервис «Tiger SMS» предлагает выгодные условия покупки для всех клиентов.





Зачем нужно заводить Facebook без номера телефона

Может возникнуть вопрос о необходимости описанных ранее покупок. Следует выделить несколько основных причин того, чтобы зарегистрироваться в Фейсбук без номера:

Когда нет еще одной Сим-карты или пользователь не хочет ее использовать. Необходимость скрыть данные о себе и обеспечить полную анонимность. Создание большого количества профилей для продвижения или иных целей.

В описанных случаях, зарегистрироваться в Фейсбук без номера телефона – это единственный способ завести учетную запись. Виртуальные контакты ничем не отличаются от реальных. Их применение не приведет к внезапной блокировке профиля.

Как войти в Фейсбук без номера телефона

Пользователи из России столкнутся с дополнительной проблемой. Она заключается в блокировке продуктов компании Meta Роскомнадзором. При попытке зайти на сайт, будет выдано окно следующего вида.

Решение является простым – необходимо запустить VPN. Можно поставить расширение на браузер или скачать программу/приложение отдельно. Это позволит начать регистрацию Фейсбук без номера. К числу наиболее удобных и надежных VPN с бесплатным доступом относятся:

Cloudflare;

Windscribe;

Браузер Aloha;

AirVPN;

Mullvad VPN;

Nord VPN

Proton VPN и другие.

Если базовых опций будет не хватать, всегда можно приобрести подписку на расширенную версию.

Как зарегистрироваться в Фейсбук без номера через “Тигр СМС”

В первую очередь, от нас требуется совершить покупку. Представим подробную инструкцию с разбором всех пунктов:

Регистрируемся на «Tiger SMS». Учетная запись позволит использовать полный набор функциональных возможностей. Следует пополнить баланс. На выбор имеется несколько платежных систем, можно выбрать вариант с наименьшей комиссией. Приступаем к покупке. В магазине необходимо сначала выбрать сервис в левой колонке. Когда это сделано, в правой появляется список доступных стран. При нажатии на конкретный вариант, рядом высвечивается стоимость. Становится активной кнопка «Купить», которую требуется нажать. Не обязательно самостоятельно находить сервис/страну в списке. Имеется специальное поле, куда стоит ввести название (частично или полностью). Переносимся на страницу оплаты. Здесь же выбирается количество виртуальных номеров, средства списываются с личного счета.

Теперь, есть все необходимое для того, чтобы регистрация Facebook без номера была проведена успешна. Большим преимуществом является возможность получить СМС в удобное время. Приобретенные номера сохраняются в специальном разделе. Перейти в него можно из личного кабинета пользователя.

Как зарегистрироваться в Фейсбук без номера телефона (реального) – инструкция

Приступим непосредственно к задаче создания профиля:

Активируем ВПН и заполняем все те поля, которые система нам предлагает. В поле с мобильным телефоном вводим купленный ранее виртуальный номер. Нам выдается сообщение о том, что сообщение было отправлено. Переходим в личный кабинет на сайте «Tiger SMS». Сообщения приходят мгновенно или в течение минуты. Необходимо прочесть его, нажав на кнопку «Смотреть СМС». Возвращаемся на Facebook, чтобы ввести код авторизации. На этом, создание профиля завершается.

Регистрация в Фейсбук без номера телефона происходит в течение нескольких минут. Подобные учетные записи не вызывают излишнего интереса со стороны системы безопасности социальной сети.



