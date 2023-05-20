Купить номер телефона для регистрации в ВК

Социальная сеть Вконтакте пользуется огромной популярностью в России и ряде других стран. Практически все активные пользователи интернета имеют здесь свой профиль. Это делает данную площадку отличным местом не только для общения, но и ведения бизнеса.

Для создания учетной записи необходимо ввести номер телефона, на данный момент, это единственный способ стать участником социальной сети. Не желаете использовать собственный контакт? Тогда имеется альтернатива приобретению Sim-карты – купить номер для регистрации в ВК. Сервис «Tiger SMS» предлагает выгодные условия сотрудничества, а также полную анонимность для клиентов.

Виртуальный номер для ВК не использует оборудование пользователя и не имеет физического носителя в виде sim-карты. Его невозможно привязать к конкретному человеку. Что не менее важно, имеются предложения из разных стран.

Купить виртуальный номер телефона для ВК в сервисе «Tiger SMS»

Сервис «Tiger SMS» создан максимально удобным, а интерфейс является интуитивно понятным. Представим подробную инструкцию о том, как купить виртуальный номер для ВК:

Чтобы полностью использовать функционал сайта, необходимо пройти регистрацию. Не требуется никакой деанонимизирующей личной информации, только адрес электронной почты. Пополняем счет. В соответствующем разделе выбираем один из способов перевода средств. Переходим на главную страницу, где нужно воспользоваться магазином. Выбираем сервис из списка слева и желаемую страну из перечня справа. Для оптовиков имеется опция «Массовая СМС-активация». После выбора можно купить виртуальный номер телефона для регистрации в ВК. Купленные номера сохраняются в личном кабинете пользователя. Чтобы ими воспользоваться, перейдите в раздел «История номеров». Доступна опция сортировки по различным параметрам. Отправляемся на страницу регистрации в социальной сети. Заполняем форму создания профиля, в разделе номера указываем телефон, который купили ранее. Нажимаем на кнопку «Продолжить». Здесь необходимо сказать о том, что система сначала предложит звонок. Поскольку данная опция недоступна для вирт номеров для ВК, необходимо подождать некоторое время перед тем, как станет доступным вариант с отправкой СМС. Возвращаемся в личный кабинет на сайте «Tiger SMS», где уже появилось соответствующее оповещение. Нажимаем «Посмотреть СМС» и копируем полученный код. Теперь можно ввести код на странице регистрации Вконтакте.

Мы создали учетную запись, которая ничем не отличается от обычной. Данный процесс можно повторять любое количество раз, на нашем сайте достаточно номеров на продажу.

Почему именно «Tiger SMS»?

Существует большое количество аргументов в пользу сотрудничества с нашим сервисом. Постараемся выделить наиболее важные моменты:

доступная ценовая политика (мы не предлагаем купить номер для вк за 1 рубль, но стоимость лучше, чем у конкурентов);

простая система приобретения;

несколько способов пополнения счета с минимальной комиссией;

доступны номера различных стран;

мгновенное получение СМС;

если номер не сработал, автоматически осуществляется возврат средств.

Для оптовых клиентов действуют особые условия для массовой покупки, предложения компании можно уточнить у менеджера, а также получить индивидуальную скидку.





Почему следует купить номер телефона для ВК, а не аккаунт?

Чтобы завести новый профиль в социальной сети, не обязательно регистрировать его с нуля. Альтернативный вариант заключается в приобретении готовой учетной записи, подобные услуги предоставляют специализированные магазины. Купить виртуальный номер для Вконтакте выгоднее по ряду причин:

Надежность. Продавец вполне может продать одну партию сразу нескольким покупателям или вернуть доступ, поскольку владеет паролями. Нет риска бана. Не редкой являются ситуации, когда через несколько дней до половины купленных профилей будут в черном списке, поскольку продавец сэкономил на анонимайзере при регистрации. Затраты времени. Придется дополнительно позаботиться о смене пароля, установке нового имени и других мелочах, которые нужно учесть.

Всех описанных выше проблем можно избежать, если использовать одноразовые номера для регистрации в ВК, и самостоятельно создать профиль.