中文
登录 注册
购买号码 API Top list SMS 赚钱 免费号码 博客 常见问题解答 反馈 合作伙伴的优惠 联系方式

用户协议
私人信息与cookie政策
支付政策
送货政策
退款政策
退货政策
网站地图

博客

2026 Prime Video全球内容解锁实用指南：TIGER SMS虚拟号码打破区域壁垒

内容

什么是虚拟号码？它的好处有哪些？

什么是 TIGER SMS？

超简单教程：用 TIGER SMS 5 分钟注册 Prime Video 并解锁地区内容

2026 Prime Video全球内容解锁实用指南：TIGER SMS虚拟号码打破区域壁垒

2026 年，流媒体平台的内容因为版权原因，分得越来越清楚了。Amazon Prime Video 是全球最受欢迎的视频平台之一，覆盖 200 多个国家和地区。不同地区的剧集、电影、直播赛事和独家内容都不一样，很多好看的资源只在特定地区能看。比如美区有超多热门美剧，日区有动漫，英区有英剧…… 这让很多影视迷超级苦恼：想看却看不了！

从 2026 年开始，Prime Video 注册账号时加强了验证规则，尤其是必须用“本地手机号”收验证码，才能解锁对应地区的内容库。如果你不在那个国家，用国内手机号往往收不到短信，或者验证不过关。

 

什么是虚拟号码？它的好处有哪些？

虚拟号码就是一个临时的“假”手机号，只在网上用，不需要买真正的手机卡。它专门帮你收注册时的短信验证码，用完后就可以不用了。

好处的超级多：首先，能完全保护你的真实手机号不被泄露，以后不会收到垃圾短信或骚扰电话；其次，你可以随便选任何国家的号码，比如美国、英国、日本、欧洲等，这样就能轻松匹配 Prime Video 的地区要求，通过验证解锁当地内容库；最后，用虚拟号码注册多个地区账号也很方便，不会担心账号被关联或封号。总之，它安全、方便、便宜，是解锁全球影视资源的必备工具！

 

什么是 TIGER SMS？

TIGER SMS 是一个特别靠谱的虚拟号码服务网站，提供全球 180 多个国家的号码资源。

每天更新上万个新鲜号码，专门帮大家注册各种平台，比如 Prime Video、Netflix、Disney+ 等。它为什么这么受欢迎呢？操作简单，新手一看就会；价格超级低（一个号码只要几毛钱）；验证码来得飞快，成功率高达 99%；支持支付宝、微信支付，充值方便；还超级安全，用邮箱注册就行，不用露真实信息，用完号码自动失效。很多影视爱好者和多账号用户都爱用 TIGER SMS，因为它能轻松帮你解锁不同地区的内容，让你随时看全世界的好剧。

TIGER SMS 的优势特别适合 Prime Video：号码覆盖美区、英区、日区、欧洲、东南亚等热门地区；隐私保护好，不会泄露个人信息；如果号码没收到码，还能全额退款，零风险；中文界面，操作超友好。