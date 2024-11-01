2026年如何用美国假号码注册Cash App账户

用虚拟号码注册CashApp账户

Cash App是一个很受欢迎的手机应用，它是由Block公司（以前叫Square）开发的。这个应用可以快速转钱、收钱、付账单，还能买股票、比特币和其他加密货币，也可以用Cash Card这张借记卡。Cash App在美国特别火，很多人都用它来日常转账。到2026年，Cash App还是转账应用里的顶尖选择，但要用全部功能，需要验证，包括手机号码，有时候还要社会安全号（SSN）。如果你不在美国，注册会比较难，因为它必须用美国手机号码。

不过很多人想绕过这个限制，又不想暴露自己的真实号码。这里就可以用虚拟号码帮忙——它能收到验证短信，不用给你自己的电话。这在2026年还是很管用，虽然Cash App加强了防假账户的措施，但虚拟号码还能帮你完成最初的注册。

什么是虚拟号码？

虚拟号码就是一种临时的“假”手机号码，只在网上存在，不需要真正的手机卡。它专门用来收注册时的短信验证码。最大的好处是完全保护隐私：你的真手机号码不会被别人知道，也不会收到垃圾短信或骚扰电话。你可以选任何国家的号码，比如美国、英国、德国，这样就能绕过一些只能用本地号码的限制。用完后，这个号码就自动失效了，不再用了。

什么是TIGER SMS？

TIGER SMS是一个特别好用又可靠的服务，它提供来自全世界200多个国家的虚拟号码。它很适合想快速、安全地在各种平台注册的人。用起来很简单：买一个号码，等一会儿就能收到短信验证码。TIGER SMS的特点是短信来得特别快，只收成功收到验证码的钱（如果没收到，钱马上退回来），还有方便的API可以自动操作，支持多种支付方式（银行卡、加密货币、电子钱包）。很多人用它来注册聊天软件、社交网站和金融应用，因为它既安全又快。

详细步骤：用TIGER SMS的美国号码注册Cash App

先在TIGER SMS注册账号(或登录您现有的帐户) 打开网站, 点右上角“注册”，用邮箱和密码建一个账号（不用填任何个人信息）。







充值一点钱 登录后点“个人中心”→“充值”。用银行卡、加密货币或电子钱包充钱。一个号码大概10-20卢布就够了。







买一个美国号码 在“购买号码”页面，搜索“Cash App”。 选国家“United States”（美国）。 挑一个可用的号码点购买，它会马上出现在“我的号码”列表里。







下载Cash App应用 在Google Play或App Store下载Cash App（或者用网页版cash.app）。 开始注册 打开应用，点“Sign Up”（注册）。 输入邮箱和密码。 填写手机号码验证 到要填手机号码的时候，把TIGER SMS买的美国号码完整填进去（格式是+1开头，比如+12025550123）。 点“Send Code”（发送验证码）。







拿到验证码 回到TIGER SMS的“我的号码”页面，刷新一下。 通常1-10秒内就能看到Cash App发来的验证码。 复制验证码。







完成注册 把验证码填回应用里。 再设置一个$Cashtag（你的转账昵称）。 基本账户就建好了！如果想用更多功能，可能还要加SSN（社会安全号），但这步可以用真的资料，以免被封。

最后提醒

2026年用TIGER SMS的美国虚拟号码注册Cash App，既简单又能保护隐私。但要注意风险：Cash App会查假账户，用假资料可能会被封号，甚至有法律问题。如果你要认真用钱，最好用真实信息。虚拟号码适合刚开始试用或测试。 новичкам建议从小额开始，小心使用金融应用！