中文
登录 注册
购买号码 API Top list SMS 赚钱 免费号码 博客 常见问题解答 反馈 合作伙伴的优惠 联系方式

用户协议
私人信息与cookie政策
支付政策
送货政策
退款政策
退货政策
网站地图

博客

2026年如何用美国假号码注册Cash App账户

内容

什么是虚拟号码？

什么是TIGER SMS？

详细步骤：用TIGER SMS的美国号码注册Cash App

最后提醒

2026年如何用美国假号码注册Cash App账户

用虚拟号码注册CashApp账户

Cash App是一个很受欢迎的手机应用，它是由Block公司（以前叫Square）开发的。这个应用可以快速转钱、收钱、付账单，还能买股票、比特币和其他加密货币，也可以用Cash Card这张借记卡。Cash App在美国特别火，很多人都用它来日常转账。到2026年，Cash App还是转账应用里的顶尖选择，但要用全部功能，需要验证，包括手机号码，有时候还要社会安全号（SSN）。如果你不在美国，注册会比较难，因为它必须用美国手机号码。

不过很多人想绕过这个限制，又不想暴露自己的真实号码。这里就可以用虚拟号码帮忙——它能收到验证短信，不用给你自己的电话。这在2026年还是很管用，虽然Cash App加强了防假账户的措施，但虚拟号码还能帮你完成最初的注册。

什么是虚拟号码？

虚拟号码就是一种临时的“假”手机号码，只在网上存在，不需要真正的手机卡。它专门用来收注册时的短信验证码。最大的好处是完全保护隐私：你的真手机号码不会被别人知道，也不会收到垃圾短信或骚扰电话。你可以选任何国家的号码，比如美国、英国、德国，这样就能绕过一些只能用本地号码的限制。用完后，这个号码就自动失效了，不再用了。

 

 

什么是TIGER SMS？

TIGER SMS是一个特别好用又可靠的服务，它提供来自全世界200多个国家的虚拟号码。它很适合想快速、安全地在各种平台注册的人。用起来很简单：买一个号码，等一会儿就能收到短信验证码。TIGER SMS的特点是短信来得特别快，只收成功收到验证码的钱（如果没收到，钱马上退回来），还有方便的API可以自动操作，支持多种支付方式（银行卡、加密货币、电子钱包）。很多人用它来注册聊天软件、社交网站和金融应用，因为它既安全又快。 

 

详细步骤：用TIGER SMS的美国号码注册Cash App

  1. 先在TIGER SMS注册账号(或登录您现有的帐户) 打开网站, 点右上角“注册”，用邮箱和密码建一个账号（不用填任何个人信息）。



  2. 充值一点钱 登录后点“个人中心”→“充值”。用银行卡、加密货币或电子钱包充钱。一个号码大概10-20卢布就够了。



  3. 买一个美国号码 在“购买号码”页面，搜索“Cash App”。 选国家“United States”（美国）。 挑一个可用的号码点购买，它会马上出现在“我的号码”列表里。



  4. 下载Cash App应用 在Google Play或App Store下载Cash App（或者用网页版cash.app）。

  5. 开始注册 打开应用，点“Sign Up”（注册）。 输入邮箱和密码。

  6. 填写手机号码验证 到要填手机号码的时候，把TIGER SMS买的美国号码完整填进去（格式是+1开头，比如+12025550123）。 点“Send Code”（发送验证码）。



  7. 拿到验证码 回到TIGER SMS的“我的号码”页面，刷新一下。 通常1-10秒内就能看到Cash App发来的验证码。 复制验证码。



  8. 完成注册 把验证码填回应用里。 再设置一个$Cashtag（你的转账昵称）。 基本账户就建好了！如果想用更多功能，可能还要加SSN（社会安全号），但这步可以用真的资料，以免被封。

最后提醒

2026年用TIGER SMS的美国虚拟号码注册Cash App，既简单又能保护隐私。但要注意风险：Cash App会查假账户，用假资料可能会被封号，甚至有法律问题。如果你要认真用钱，最好用真实信息。虚拟号码适合刚开始试用或测试。 новичкам建议从小额开始，小心使用金融应用！

德米特里·彼得罗夫
作者: 德米特里·彼得罗夫

他探索最新的数字营销策略，专注于社交媒体趋势和消费者行为分析。他富有洞察力的报道帮助营销专业人士在快速发展的行业中保持领先地位。