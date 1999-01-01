 在2024年要如何注册国际版Tinder？
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在2024年要如何注册国际版Tinder？

内容

临时手机号获取平台推荐

通过TIGER SMS获取临时手机号注册Tinder的步骤

在2024年要如何注册国际版Tinder？

国内外，都有着不少的交友软件，国内的交友软件大家都比较熟悉，国外交友平台当数Tinder最为火爆，它可以作为国外约会平台使用，有很多小功能，让你轻松找到适合自己的海外朋友。而想要使用Tinder，创建Tinder海外账户是必须做的事情。但是注册海外账户需要使用国外号码注册，这种情况下，怎么注册Tinder呢？下面我们就来讲解下注册国际版Tinder的方法。

创建Tinder账户国际版，首先需要拥有一个国外手机号码，这对国内用户来讲就是一大困扰，如何通过国外手机号注册呢？方法很简单，需要先获取一个虚拟电话号码，通过虚拟号就可以无需个人电话验证，轻松创建Tinder账户。

临时手机号获取平台推荐

TIGER SMS 这一接码平台，就给用户提供了虚拟号码购买的渠道，用户通过该平台，就可以获取临时号码完成国际Tinder注册。TIGER SMS提供了不同国家的虚拟号码，在注册国外社交平台时，也可以提供匿名注册的方法，无需真实手机号，对用户的隐私保护做到了最佳。TIGER SMS作为在线号码服务平台，具备了以下优势：

 

(1)      100%保护隐私：TIGER SMS只需要验证邮件就可以使用，无需使用电话号码，完全保证用户的隐私不会被泄露。

(2)      享受市场最低价：TIGER SMS平台中的虚拟号码价格都是比较低的，对于用户来讲，可以以最低的价格购买到合适自己的虚拟号手机号，完成海外Tinder注册。

(3)      接受任意项目的验证码：无论注册全球任何国家和任意项目，TIGER SMS可以实现接收验证码服务，这对于广大用户来讲特别友好。


通过TIGER SMS获取临时手机号注册Tinder的步骤

如果你不知道如何获取临时手机号，那么就一定要继续往下看，下面内容将为你一步步解析通过TIGER SMS获取临时手机号的方法，让你无需短信创建账户，轻松获取无需电话号码的Tinder账户。

 

(1)      进入TIGER SMS的官方网站中。

(2)      在网站中，点击“注册”的按钮，填写邮件地址和密码注册账户。


 

(3)      在新的页面，选择你方便的充值方式对TIGER SMS账户进行充值即可。


(4)      点击“购买号码”的选项，就可以选择Tinder项目以及任意国家购买临时手机号了。


(5)      号码购买成功后，就可以让它替代验证方式，安全创建Tinder账户。

(6)      Tinder的注册页面，根据提示输入临时手机号，并前往TIGER SMS查看Tinder验证码。


 

(7)      将验证码输入对应位置后，就可以获得无需手机验证的Tinder账号。

 

注意：TIGER SMS获取的手机号有效期只有20分钟，因此购买号码成功后，一定要及时完成Tinder注册。

 

通过以上内容的了解，是不是发现注册国际版Tinder非常简单呢？如果你想要了解无需手机注册方式，一定要试一试TIGER SMS平台，它的存在，就可以让你轻松获取无需手机号Tinder，有效保护了你的个人隐私，也可以让你自由的在Tinder完成交友。

 

 

玛丽娜·伊万诺娃
作者: 玛丽娜·伊万诺娃

她是IT领域的敏锐观察者，广泛撰写有关创新和网络安全趋势的文章。她的文章帮助她的读者揭开复杂技术的奥秘，确立了她作为技术爱好者和专业人士的可靠信息来源的地位。