2025年不用手机号注册Wildberries的教程

不仅国内有二手市场，在国外也依然存在。Wildberries作为俄罗斯最大的二手交易平台，为人们提供了二手物品交易的机会。如果想要使用Wildberries，首要条件就是成为平台用户，因此，创建Wildberries账户是必不可少的。下面我们详细讲解如何完成国际Wildberries注册并使用Wildberries交易二手物品。

没有手机号注册 Wildberries 的全过程

1. 创建Wildberries账户

怎么注册Wildberries呢？打开Wildberries APP，点击“注册”按钮，根据页面提示即可完成Wildberries注册。

注意： Wildberries注册需要使用国外手机号码。

2. 设置个人信息

国外手机号注册Wildberries账号后，进入个人主页，即可设置你的信息，比如名称、头像、银行卡、邮寄地址等。

3. 添加出售物品和选购物品

如果你想卖出二手物品，可以在主页下方点击“+”号，添加商品。在添加时需要填写标题、商品名称等信息。

如需购买物品，直接在平台中选择自己需要的商品下单即可。

如何获取国外号码注册 Wildberries 账号

上面我们提到，完成海外Wildberries注册需要拥有国外手机号，但当没有国外手机号时该怎么办呢？TIGER SMS可以告诉你答案。

通过TIGER SMS这一接码平台购买虚拟电话号码，就可以实现接收验证码服务，让你无需真实手机号，轻松完成Wildberries验证。具体方法如下：

步骤一：注册成为TIGER SMS用户

想要享受TIGER SMS平台提供的在线号码服务，需要成为该平台的用户。

“ 注册 ” 按钮。 进入 TIGER SMS 的官方网站，将语言界面切换为中文后，即可在右上角看到注册按钮。 点击注册后，在新的页面中，输入电子邮箱账号、用户名等信息，这里无需个人电话验证，匿名注册可以更好地保护个人隐私。 填写完成后，直接点击 “ 注册 ” 即可。

步骤二：向TIGER SMS账户中充值

无需电话号码的Wildberries账户注册，需要购买国外号码注册。这就需要先向TIGER SMS账户中充值后才能完成虚拟号码购买。

通常情况下，成功注册 TIGER SMS 账户后，会自动跳转到充值界面。 选择需要充值的金额和充值方式后，点击 “ 立即充值 ” 。 等待系统充值成功后，在账号余额中即可查看已充值金额。

步骤三：在TIGER SMS中购买号码

购买号码是安全创建Wildberries账户的重要一步。只有获取了临时手机号，才能实现无需手机验证的Wildberries注册过程。

在购买号码的页面中，可以看到项目和国家的选项。 在项目的位置输入 “Wildberries” ，随后在国家的位置，随意选择。 点击下方的 “ 购买 ” 按钮，就可以获得虚拟号码，替代验证方式。

无论是无需手机号Wildberries注册，还是其他国外购物平台注册，以上无需手机注册方式都可以让你无需使用电话号码创建账户。还不清楚怎么注册Wildberries、怎么购买Wildberries账号的用户，直接通过TIGER SMS即可实现购买Wildberries账号的目的，无需短信创建账户，更大程度保护了自己的隐私安全。