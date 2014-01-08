如何购买菲律宾号码注册Instagram

认识Instagram

Instagram就像是一个全球性的照片分享墙。你可以用它：

拍照或拍视频后分享给朋友们看

关注你喜欢的明星、朋友或者有趣账号

看别人分享的美食、旅行、日常生活

在照片或视频下面点赞和评论

很多年轻人用它来记录生活，就像我们用相册保存照片一样，不过Instagram可以让全世界的人都看到你分享的内容！











怎么注册Instagram账号？

注册Instagram其实很简单，就像注册一个游戏账号：

​​下载App​​：在手机的应用商店（苹果叫App Store，安卓叫应用商店）里搜索"Instagram"，下载安装 ​​打开App​​：第一次打开时，点"注册"按钮 ​​填写手机号​​：系统会让你输入一个能收到短信的手机号码（要选对国家哦） ​​收验证码​​：Instagram会给这个号码发一条短信，里面有6位数字验证码 ​​完成注册​​：把验证码填进去，再设置用户名和密码，账号就做好啦。

但是，如果你没有菲律宾的手机号，或者不想用自己的真实号码，该怎么办呢？





用虚拟号码注册 - 另一种简单方法

如果你没有菲律宾手机号，或者想保护隐私，可以用​​虚拟号码​​注册Instagram。





什么是虚拟号码？

虚拟号码就像一个"临时电话号码"，它不是真的SIM卡，而是从网上获得的。你可以用它：

接收注册账号需要的验证码短信

注册Instagram、WhatsApp等社交软件

用完就不用了，不用长期保留





虚拟号码有什么好处？

​​保护隐私​​：不用自己的真实手机号，别人不知道你是谁 没有限制​​：有些国家注册账号可能有困难，虚拟号码可以绕过这些限制 ​​很方便​​：不用去营业厅办卡，点点手机就能获得号码 可以注册多个账号​​：比如你想注册一个工作账号和一个私人账号





为什么很多人选择菲律宾号码？

菲律宾的手机号码在注册Instagram时特别受欢迎，因为：