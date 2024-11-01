注意！ 转到API部分
2026年使用印尼虚拟号码注册WhatsApp完整教程

内容

什么是虚拟手机号码？

准备工作（2026最新要求）

详细注册步骤

2026年常见问题及解决办法

小技巧（大大提高存活率）

是用虚拟号码注册账户

在2026年，许多用户希望创建多个WhatsApp账号用于业务推广、跨境营销或保护隐私，但WhatsApp对真实号码的验证越来越严格，使用普通虚拟号码经常失败。这时，印尼号码成为最受欢迎的选择之一，因为印尼WhatsApp账号存活率高、封号率低。

 

虚拟号码（虚拟电话号码）是指不绑定实体SIM卡、也不是由传统运营商以常规方式发放的电话号码。这些号码存在于云端，由专门的服务平台通过互联网提供。最常见的用途是注册和验证各种账户，包括即时通讯应用（如WhatsApp、Telegram、Viber、Signal，等等）、社交媒体、电子邮件服务、市场平台等需要手机号码验证的网站。

 

在2026年，最受欢迎的虚拟号码来源国家包括印尼、印度、越南、菲律宾、美国、英国和哈萨克斯坦，这些国家的号码在大多数平台上通过率高且价格相对低廉。

 

 

什么是TIGER SMS?  

TIGER SMS 是一个国际在线虚拟号码销售服务平台，专注于提供用于接收短信的临时号码。

该平台每天供应来自180多个国家的数千个号码，其中印尼号码（+62）特别受欢迎，因为它们在WhatsApp激活成功率高达85–95%（正确操作下），且即时封号风险极低。

TIGER SMS 的优势包括用户友好的界面、支持API批量注册、未收到验证码自动退款、可选择“优质”号码（使用频率更低）、价格实惠（WhatsApp号码根据国家和质量从0.08至2.5美元不等）。平台支持加密货币、银行卡和电子钱包等多种支付方式。 

 

  1. 安装最新版WhatsApp（建议从官网或Google Play下载，避免第三方修改版）

  2. 使用干净的手机/模拟器（强烈推荐新重置的安卓设备）

  3. 准备科学上网工具（印尼IP更稳定，但不是必须）

  4. 访问Tiger SMS官网。

 

步骤1：充值Tiger SMS账户

打开 TIGER SMS → 注册/登录 → 选择支付方式（USDT、银行卡、加密货币等）充值至少30元 (这足够买好几个号码了)。

 

 

步骤2：选择印尼WhatsApp号码

  • 在左侧菜单选择国家 → Indonesia

  • 服务（Service）选择 → WhatsApp

  • 系统会显示可用号码价格

  • 选择一个标有“WhatsApp”标签的号码，点击购买（资金会先冻结）

 

 

步骤3：开始WhatsApp注册

  1. 打开WhatsApp → 同意条款 → 输入刚刚购买的印尼号码 格式示例：+62 8xx xxxx xxxx

  2. 点击“下一步”，WhatsApp会自动发送验证码

 

 

步骤4：接收验证码

回到TIGER SMS页面，刷新订单状态，通常在2-5分钟收到短信验证码（6位数字）。

如果60秒内没收到：

 

 

步骤5：输入验证码完成注册

把收到的6位码输入WhatsApp → 等待验证通过 → 设置头像/昵称即可使用。

 

问题1：显示“此号码无法用于注册”

→ 说明该号码已被大量使用，立即退款并重新买一个新号（Tiger SMS支持失败自动退款或换号）。

问题2：验证码一直不来

→ 切换到语音验证码模式

→ 换一台干净设备重新注册

→ 使用印尼或东南亚IP（机场节点）

问题3：注册后几分钟/几小时被封

→ 几乎都是因为同一设备/IP短时间内注册多个账号

解决：每个新号使用不同设备指纹 + 不同IP + 注册后养号3–7天（每天发几条消息、加几个人） 

 

  • 注册后先别急着加群或发广告，先模拟正常用户行为3–5天

  • 不要使用相同Wi-Fi或同一IP段注册超过2个账号

  • 建议搭配指纹浏览器（Multilogin、GoLogin、Incogniton等）做账号隔离

  • 批量注册时使用Tiger SMS的API接口，效率更高 

 

使用TIGER SMS的印尼号码号码注册WhatsApp在2026年仍然是性价比最高、最稳定的方案之一。只要操作规范，单个账号存活几个月甚至几年都不是问题。

祝大家注册顺利，账号长寿!

 

德米特里·彼得罗夫
作者: 德米特里·彼得罗夫

他探索最新的数字营销策略，专注于社交媒体趋势和消费者行为分析。他富有洞察力的报道帮助营销专业人士在快速发展的行业中保持领先地位。