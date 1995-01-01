2026 年，大家都喜欢在 Amazon 上买国外的东西，或者开店卖东西给全世界的人。AWS 是全球最大的购物网站！可是从 2026 年开始，AWS 为了让平台更安全，注册账号变得更麻烦了。尤其是必须绑定一个“真实手机号”，很多人卡在这里过不去。

不过，这里其实存在一个常见的误解。您提到的 AWS 很可能指的是 Amazon.com——全球领先的电商平台。而我们通常所说的 AWS（Amazon Web Services）​ 则是另一项服务，它是亚马逊旗下的云计算平台，也是全球市场份额第一的云服务提供商，为企业和开发者提供服务器、存储、数据库、人工智能等强大的技术基础设施，和购物网站是完全不同的业务。

言归正传，无论您是想在 Amazon.com​ 上购物、开店，还是使用 AWS​ 云服务，从 2026 年起，注册时都严格需要绑定一个“真实手机号”进行短信验证。这成了许多用户，尤其是国际用户和需要批量运营的商家面临的主要门槛。

为了解决这个难题，TIGER SMS 提供了完美的解决方案。我们提供覆盖全球超过 180 个国家的虚拟手机号码，专用于接收此类短信验证码。您无需使用个人隐私号码，即可快速、安全地完成 Amazon 或 AWS 账号的注册与验证，轻松跨过“手机号绑定”这一关，让您的跨国电商或云上业务畅通无阻。

2026 年 AWS 注册有什么新变化？

1. 开店的人（卖家）注册更严格了

只能用公司注册，个人小老板不行了。

公司营业执照要有效，还要和卖的东西匹配。

要上传身份证、拍视频证明是你本人，还要等亚马逊寄明信片到地址收验证码。

美国店要税号，欧洲店也要税号，所有信息都要完全一样，一点错都不行。

2. 普通买家注册也麻烦了

必须填手机号，AWS 会发一条短信验证码。

一个手机号只能注册一个账号，想多注册几个？不行！系统会发现你用同一个号。

什么是虚拟号码？

虚拟号码就是一种“假”的手机号，只在网上存在，不需要真正的手机卡。它是专门用来收短信验证码的。比如你注册 AWS 时，需要一个手机号收代码，你就用虚拟号码来收。收到代码后，这个号码就可以不用了。好处超级多：你的真手机号不会被别人知道，不会收到垃圾短信或骚扰电话。而且虚拟号码可以选任何国家的，比如美国、德国、日本的号码，很多网站只认这些国家的号码。

什么是 TIGER SMS？

TIGER SMS 是一个特别好用的网站，它卖全世界 180 多个国家的虚拟号码。专门帮大家注册各种网站，比如 Amazon、Instagram、TikTok 等。操作超简单：去网站注册账号，充点钱，选一个需要的号码买下来，几秒钟就能收到验证码。价格很便宜，代码来得很快，几乎每次都成功。很多人和公司都喜欢用 TIGER SMS，因为它既安全又方便，能保护个人信息，还能轻松注册很多账号。

为什么很多人注册卡住？TIGER SMS 能帮上忙！

很多人遇到这些问题：

用自己的真手机号，怕以后收到很多垃圾短信和骚扰电话。

想注册很多账号（买家分开买东西，卖家测试不同店铺），但真手机号不够用。

有些国家（如美国、欧洲）的 Amazon 只认当地手机号，中国手机号收不到验证码。

买实体手机卡太贵，还慢。

TIGER SMS 专门解决这些麻烦！它有全世界很多国家的虚拟手机号，用完就扔，安全又快。

TIGER SMS 为什么这么好用？

有 180 多个国家的手机号，美国、欧洲、日本、东南亚全都有。

收到 Amazon 验证码超级快，成功率几乎 100%！

超简单教程：3 分钟就能注册好 AWS

注册 AWS 账号其实特别简单，用 TIGER SMS 的虚拟号码，几分钟就能搞定！下面一步一步教你操作：