2026 年 AWS 注册：TIGER SMS 虚拟号码破局
内容
2026 年，大家都喜欢在 Amazon 上买国外的东西，或者开店卖东西给全世界的人。AWS 是全球最大的购物网站！可是从 2026 年开始，AWS 为了让平台更安全，注册账号变得更麻烦了。尤其是必须绑定一个“真实手机号”，很多人卡在这里过不去。
不过，这里其实存在一个常见的误解。您提到的 AWS 很可能指的是 Amazon.com——全球领先的电商平台。而我们通常所说的 AWS（Amazon Web Services） 则是另一项服务，它是亚马逊旗下的云计算平台，也是全球市场份额第一的云服务提供商，为企业和开发者提供服务器、存储、数据库、人工智能等强大的技术基础设施，和购物网站是完全不同的业务。
言归正传，无论您是想在 Amazon.com 上购物、开店，还是使用 AWS 云服务，从 2026 年起，注册时都严格需要绑定一个“真实手机号”进行短信验证。这成了许多用户，尤其是国际用户和需要批量运营的商家面临的主要门槛。
为了解决这个难题，TIGER SMS 提供了完美的解决方案。我们提供覆盖全球超过 180 个国家的虚拟手机号码，专用于接收此类短信验证码。您无需使用个人隐私号码，即可快速、安全地完成 Amazon 或 AWS 账号的注册与验证，轻松跨过“手机号绑定”这一关，让您的跨国电商或云上业务畅通无阻。
2026 年 AWS 注册有什么新变化？
1. 开店的人（卖家）注册更严格了
-
只能用公司注册，个人小老板不行了。
-
公司营业执照要有效，还要和卖的东西匹配。
-
要上传身份证、拍视频证明是你本人，还要等亚马逊寄明信片到地址收验证码。
-
美国店要税号，欧洲店也要税号，所有信息都要完全一样，一点错都不行。
2. 普通买家注册也麻烦了
-
必须填手机号，AWS 会发一条短信验证码。
-
一个手机号只能注册一个账号，想多注册几个？不行！系统会发现你用同一个号。
什么是虚拟号码？
虚拟号码就是一种“假”的手机号，只在网上存在，不需要真正的手机卡。它是专门用来收短信验证码的。比如你注册 AWS 时，需要一个手机号收代码，你就用虚拟号码来收。收到代码后，这个号码就可以不用了。好处超级多：你的真手机号不会被别人知道，不会收到垃圾短信或骚扰电话。而且虚拟号码可以选任何国家的，比如美国、德国、日本的号码，很多网站只认这些国家的号码。
什么是 TIGER SMS？
TIGER SMS 是一个特别好用的网站，它卖全世界 180 多个国家的虚拟号码。专门帮大家注册各种网站，比如 Amazon、Instagram、TikTok 等。操作超简单：去网站注册账号，充点钱，选一个需要的号码买下来，几秒钟就能收到验证码。价格很便宜，代码来得很快，几乎每次都成功。很多人和公司都喜欢用 TIGER SMS，因为它既安全又方便，能保护个人信息，还能轻松注册很多账号。
为什么很多人注册卡住？TIGER SMS 能帮上忙！
很多人遇到这些问题：
-
用自己的真手机号，怕以后收到很多垃圾短信和骚扰电话。
-
想注册很多账号（买家分开买东西，卖家测试不同店铺），但真手机号不够用。
-
有些国家（如美国、欧洲）的 Amazon 只认当地手机号，中国手机号收不到验证码。
-
买实体手机卡太贵，还慢。
TIGER SMS 专门解决这些麻烦！它有全世界很多国家的虚拟手机号，用完就扔，安全又快。
TIGER SMS 为什么这么好用？
-
有 180 多个国家的手机号，美国、欧洲、日本、东南亚全都有。
-
收到 Amazon 验证码超级快，成功率几乎 100%！
超简单教程：3 分钟就能注册好 AWS
注册 AWS 账号其实特别简单，用 TIGER SMS 的虚拟号码，几分钟就能搞定！下面一步一步教你操作：
-
先去 TIGER SMS 官网，点右上角的“注册”按钮，用你的邮箱和一个密码快速建一个账号。建好后登录进去。
-
登录后，点“个人中心”里面的“充值”。可以用支付宝、微信或者银行卡充一点钱（买一个号码只要几毛到几块钱），钱马上就到账了。
-
充值好了，点“购买号码”。在搜索框里输入“Amazon”或者“Amazon.com”，然后选你需要的国家，比如美国、英国、德国这些（看你想注册哪个国家的 Amazon 店铺或买家账号）。页面会显示很多号码和价格，挑一个便宜的点“购买”。
-
买好后，这个号码就会出现在“我的号码”列表里。记住这个号码（比如 +1 开头的美国号），一会儿要用到。
-
现在打开 AWS 官网，点右上角的“账号与列表”→“开始吧”或“创建您的 Amazon 账号”。
-
填写你的邮箱（建议用新邮箱或常用邮箱），设置一个密码，点继续。
-
接下来到手机号码验证这一步，把刚才 TIGER SMS 买的虚拟号码完整抄进去（一定要带上前面的 + 和国家代码，比如 +12025550123），然后点“发送验证码”。
-
马上回到 TIGER SMS 的“我的号码”页面，刷新一下，通常 1-10 秒内就能看到 AWS 发来的 4-6 位数字验证码。
-
把验证码抄回去填到 Amazon 页面，点确认——恭喜你！账号就注册成功了。