2026年Amazon注册指南：注册账户的几个简单步骤

在跨境购物和开店越来越火的今天，Amazon 是全球最大的电商平台，大家都喜欢在这里买海外好货，或者开店卖东西给全世界的人。同时，Amazon 还有 Prime 会员服务（快速配送、视频音乐娱乐）、Kindle 电子书、Echo 智能音箱等众多产品和服务，甚至旗下还有 AWS 云服务，成为全球云计算领导者。简单说，Amazon 改变了人们的购物方式，是跨境购物和电商运营的首选平台。

但是到了 2026 年，Amazon 为了保护平台安全、防止作弊，把注册账号的规则改得更严格了，尤其是必须绑定一个“真实手机号”来收验证码，让很多朋友卡住了——国内号码经常收不到国外短信，还担心隐私泄露。

解决方案是虚拟电话号码

可是这里有一个超级好用的解决办法——虚拟号码！虚拟号码就像一个临时的“假”手机号，只在网上存在，完全不用插真实手机卡。它专门用来接收注册验证码，用完就可以直接扔掉。这样既能完美保护你的真手机号不被泄露，也能自由选择任何国家的号码（比如美国、英国、德国、欧洲等），让 Amazon 的验证轻松通过，再也不用担心国内号码收不到国外短信了。

什么是 TIGER SMS

而要说最好用的虚拟号码服务，那就是 TIGER SMS 了。TIGER SMS 是一个超级专业的网站，提供来自全球 180 多个国家的虚拟号码，特别适合注册 Amazon、Instagram、TikTok 等各种平台。操作特别简单、价格超级便宜、验证码几乎100%秒到，所以无数个人买家和开店卖家都特别爱用它。它不仅安全可靠，还能轻松帮你批量注册多个账号，完全不用担心账号之间被关联的风险，简直是2026年注册 Amazon 的必备神器！